Для больных СПИДом тюменцев купили лекарств на 440 млн рублей

В Облздраве отмечают, что сегодня нет ни одной группы населения, в которой бы не регистрировалось заболевание. ВИЧ-положительных людей все больше регистрируется среди социально-адаптированных тюменцев, увеличивается количество пожилых людей, затронутых инфекцией. Врачи считают, что статистика расчет благодаря более активному выявлению заболевших.