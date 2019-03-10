Для больных СПИДом тюменцев купили лекарств на 440 млн рублей

В Облздраве отмечают, что сегодня нет ни одной группы населения, в которой бы не регистрировалось заболевание. ВИЧ-положительных людей все больше регистрируется среди социально-адаптированных тюменцев, увеличивается количество пожилых людей, затронутых инфекцией. Врачи считают, что статистика расчет благодаря более активному выявлению заболевших.
Централизованная закупка антиретровирусных препаратов для ВИЧ-положительных людей ведется в России с 2017 года. Такая тактика позволяет не только значительно экономить финансовые средства, направляемые на закупку лекарств, но и за счет сэкономленных средств обеспечить лекарственной терапией большее количество пациентов.
Тюменская область в 2018 году благодаря федеральным средствам получила антиретровирусные лекарственные препараты для ВИЧ-положительных людей на сумму 406,4 млн руб., региональный бюджет также участвовал в приобретении АРВТ-терапии на сумму 37,6 млн руб.
В Облздраве напомнили, что во время всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция» 970 тюменцев прошли обследование. Было выявлено 24 положительных результата на ВИЧ, что является хорошим показателем выявляемости.
За счет федерального бюджета Тюменской области на 2019 год выделено 3,1 млн рублей на диагностические системы для выявления ВИЧ-инфекции, из областного бюджета на диагностику выделено 36,9 млн. рублей.