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В России 163 тыс. долларовых миллионеров. Через 5 лет их число вырастет на 24%

9 марта 2019, 10:00
Фото: pixabay.com
Россияне, чьё состояние больше $30 млн стараются вкладывать накопленное в облигации и ценные бумаги. По данным исследования The Wealth Report 2019, рост благосостояния рублевых миллиардеров в РФ замедлился.

Только 40% опрошенных крупных бизнесменов страны заявили о росте доходов. Между тем РФ находится в ТОП-5 стран по числу миллионеров.

Основными направлениями вложений являются – депозиты (26%), облигации (27%), недвижимость (20%), акции (16%). Предметы роскоши и золото предпочитают 4% респондентов.

Отмечается, что для большинства из них самой большой статьей дохода является собственный бизнес. В РФ 163 тыс. миллионеров (состояние более $1 млн) и 1,5 тыс. рублевых миллиардеров.

Специалисты отмечают, что через 5 лет число долларовых миллионеров в РФ увеличится на 24%. Опросы проводились в среде финансистов и банков.

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