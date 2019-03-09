В России 163 тыс. долларовых миллионеров. Через 5 лет их число вырастет на 24%

Только 40% опрошенных крупных бизнесменов страны заявили о росте доходов. Между тем РФ находится в ТОП-5 стран по числу миллионеров.
Основными направлениями вложений являются – депозиты (26%), облигации (27%), недвижимость (20%), акции (16%). Предметы роскоши и золото предпочитают 4% респондентов.
Отмечается, что для большинства из них самой большой статьей дохода является собственный бизнес. В РФ 163 тыс. миллионеров (состояние более $1 млн) и 1,5 тыс. рублевых миллиардеров.
Специалисты отмечают, что через 5 лет число долларовых миллионеров в РФ увеличится на 24%. Опросы проводились в среде финансистов и банков.