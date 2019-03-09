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Тюменский застройщик намерен подать в суд на «РЕН ТВ» после сообщений о взятке

9 марта 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
Директор по маркетингу тюменской компании «Страна—Девелопмент» собирается подать в суд на канал «РЕН ТВ» после обвинений в попытке дать взятку. 5 марта журналисты телеканала выпустили сюжет о потопе в ЖК «Звездный городок».
Сюжет
Тюмень

По словам директора, его «слова вырваны из контекста». Он отметил, что не пытался дать деньги журналистам, но хотел предотвратить распространение ложной информации. По его словам, в опубликованном материале факты свалены в кучу, а расследование проведено без понимания сути происходящего.

Отметим, что журналисты «РЕН ТВ» в сюжете привели данные, что Васильков просил не публиковать видео о ЧП в жилом доме пообещав «компенсации». На данный момент его действие проверяет прокуратура региона. По поводу затопления квартир в ЖК застройщик обещал разобраться. Если будет доказано, что ЧП произошло по его вине – ущерб компенсируют.

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#Новости#ТВ#Дела судебные#Застройщики#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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