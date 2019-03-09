Тюменский застройщик намерен подать в суд на «РЕН ТВ» после сообщений о взятке

Отметим, что журналисты «РЕН ТВ» в сюжете привели данные, что Васильков просил не публиковать видео о ЧП в жилом доме пообещав «компенсации». На данный момент его действие проверяет прокуратура региона. По поводу затопления квартир в ЖК застройщик обещал разобраться. Если будет доказано, что ЧП произошло по его вине – ущерб компенсируют.