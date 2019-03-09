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Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло за месяц на 2%. Нефть стабильна

9 марта 2019, 08:17
Фото: pixabay.com
Эксперты отмечают, что в феврале 2019 года число буровых установок для добычи нефти и газа увеличилось на 1,8%. Всего углеводороды во всем мире добывает 2306 скважин.

В большей степени рост отмечен в Канаде. По данным Baker Hughes, за 1 год число буровых увеличилось на 6,2%. В США их количество снизилось на 16 штук за последний месяц.

На ближнем востоке число буровых снизилось на 1%. На 6,7% уменьшилось количество данных установок в Латинской Америке. Baker Hughes предоставляет еженедельные данные о количестве буровых с 1944 года.

Аналитики отмечают, что за последнее время цена чёрного золота колеблется в диапазоне $65-66 за баррель. Стабильность цен на нефть обеспечивает повышающийся спрос Китая и Индии. Эксперты полагают, что в ближайшее время события в Венесуэле станут дополнительной поддержкой для стоимости чёрного золота.

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#Новости#Мир#Нефть и газ#Александр Мязин#Экономика
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