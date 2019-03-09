Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло за месяц на 2%. Нефть стабильна

Аналитики отмечают, что за последнее время цена чёрного золота колеблется в диапазоне $65-66 за баррель. Стабильность цен на нефть обеспечивает повышающийся спрос Китая и Индии. Эксперты полагают, что в ближайшее время события в Венесуэле станут дополнительной поддержкой для стоимости чёрного золота.