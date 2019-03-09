Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло за месяц на 2%. Нефть стабильна

В большей степени рост отмечен в Канаде. По данным Baker Hughes, за 1 год число буровых увеличилось на 6,2%. В США их количество снизилось на 16 штук за последний месяц.
На ближнем востоке число буровых снизилось на 1%. На 6,7% уменьшилось количество данных установок в Латинской Америке. Baker Hughes предоставляет еженедельные данные о количестве буровых с 1944 года.
Аналитики отмечают, что за последнее время цена чёрного золота колеблется в диапазоне $65-66 за баррель. Стабильность цен на нефть обеспечивает повышающийся спрос Китая и Индии. Эксперты полагают, что в ближайшее время события в Венесуэле станут дополнительной поддержкой для стоимости чёрного золота.