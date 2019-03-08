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В Тобольске и Ялуторовске полицейские дарили автоледи цветы

8 марта 2019, 08:00
Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области
В двух городах Тюменской области в преддверии Международного женского дня полицейские провели акцию «Цветы для автоледи». Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного УМВД, мероприятие прошло в Тобольске и Ялуторовске.
Сюжет
Полиция

В Тобольске полицейские действовали вместе с казаками. Автоинспекторы останавливали машины, которыми управляли женщины, и поздравляли их с наступающим праздником. Вместе с цветами полицейские дарили небольшие сувениры с символикой ГИБДД и желали безопасной дорог. Автоледи были приятно удивлены и продолжали свой путь с улыбкой и в хорошем настроении.

Присоединились к празднику и сотрудники ДПС из Ялуторовска. Они дарили автоледи букеты цветов, желали им весеннего настроения, любви, женского счастья, успехов и всегда быть уверенными в себе и внимательными за рулем.

В ответ за неожиданное и приятное поздравление автолюбительницы подарили сотрудникам полиции слова благодарности и яркие улыбки.

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#Новости#Полиция#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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