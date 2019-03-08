В Тобольске и Ялуторовске полицейские дарили автоледи цветы

В Тобольске полицейские действовали вместе с казаками. Автоинспекторы останавливали машины, которыми управляли женщины, и поздравляли их с наступающим праздником. Вместе с цветами полицейские дарили небольшие сувениры с символикой ГИБДД и желали безопасной дорог. Автоледи были приятно удивлены и продолжали свой путь с улыбкой и в хорошем настроении.