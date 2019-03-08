Сколько стоят страницы тюменских випов в «Википедии», и почему их нужно удалить

Депутат Владимир Сысоев — «Здесь сложно. Он депутат Госдумы, но не про всех по умолчанию можно сделать статью, на самом деле. Участие в выборах - тоже не причина. Про него часто писали, но нет подвига, про который бы писали. Он участвовал в выборах, кого-то поругал, похвалил. Сейчас эту статью не пропустили бы. Но делали ее в 2016 году. Автор статьи из Башкортостана, зачем ему писать про Сысоева?».