Сколько стоят страницы тюменских випов в «Википедии», и почему их нужно удалить

Как рассказал «Нашему городу» в эксклюзивном интервью тюменский автор «Википедии» Дмитрий Кошелев, в России только семь человек официально заявили о том, что занимаются платным редактированием. Их список можно найти на сервисной странице проекта.
Статьи тюменским предпринимателям, спортсменам и политикам пишут авторы, которые, как правило, работают в ведомствах или организациях тех, кто заинтересован в появлении странички. Из 27 тюменских авторов о своей выгоде никто не заявлял, что является нарушением правил использования ресурса.
Цены на платное создание статей варьируются. В Москве стоимость работы выше, чем в Тюмени. Обычно оплата зависит от объема материала, но она не меньше 10 тыс. рублей за 10 Кбайт информации.
Средняя статья объемом в 40 Кбайт будет стоить около 40 тыс. рублей.
Некоторые статьи о тюменских политиках создаются пользователями из других регионов страны. К примеру, о Вадиме Шумкове написали в день его назначения на пост исполняющего обязанности губернатора Курганской области, 2 октября 2018 года. Страница создана пользователем из Москвы.
С Вадимом Шумковым связана, пожалуй, самая известная история о повышенном внимании тюменских властей к энциклопедическому ресурсу. 15 марта 2016 года заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Кузнецов во время очередных «Губернаторских чтений» сказал тогда губернатору региона Владимиру Якушеву, что в англоязычной «Википедии» вообще нет никакой информации о Тюменской области.
По словам Дмитрия Кошелева, сразу после этого Вадим Шумков, отвечавший за инвестиционную привлекательность региона, дал поручение своей сотруднице из департамента инвестполитики дополнить статью.
«Как это расценить? По сути она делала то, что называется «оплачиваемое участие». Она должна была заявить, что занимается этим, разместить эту информацию. Она этого не сделала, но ее никто и не наказал. Да и как ее накажешь? - размышляет Кошелев. - «Википедия» для нее является эпизодом жизни, ну заблокируешь ее, и что? Таких большинство, процентов 90%. Они где-то работают, и в порядке служебной надобности что-то размещают».
Нужны ли интернету статьи про Сысоева и Лабыкина?
Политики, как правило, обходятся ресурсами своих подчиненных, если у них возникает острое желание заиметь статью о себе на ресурсе. А вот предприниматели ищут свободных авторов, знающих особенности разметки «Википедии». Но оплата работы не гарантирует, что статья появится на сайте, тем более, что ее не удалят, решив, что персона не имеет большого значения для российских пользователей сети.
Ключевое понятие ресурса — значимость. О человеке должна быть небанальная информация в авторитетных источниках (энциклопедии, известные СМИ). Но это растяжимое понятие, и каждый раз у администраторов «Википедии» возникают вопросы по этому поводу.
«Существуют специальные критерии значимости, - объясняет Дмитрий Кошелев. - К примеру, писатель должен выиграть престижную премию или быть в жюри конкурсов и премий, либо получить госнаграду. Ну или быть настолько известным, что про него кучу всего написали».
Среди тюменских писателей страницы есть у Владислава Крапивина (фигура всероссийского масштаба) и экс-руководителя «Регион Тюмень» Анатолия Омельчука (с множеством наград). Но вот объяснить, каким образом появилась статья про работника «Регион Тюмень» Александра Лабыкина с позиции значимости не получится. Награда журналистского фестиваля и звание «Золотое перо России» - не тот уровень, уверен Кошелев.
«Я бы за Лабыкина попереживал, за будущее его статьи. Но ее редактировал администратор ресурса, поэтому никто статью не уберет», - отметил он.
Мы попросили кратко прокомментировать Кошелева статьи про известных жителей Тюмени.
Режиссер Константин Одегов — «Вопрос с подвохом, я сам участвовал в написании статьи про него. Мне понравился его самый первый фильм «Игра на вылет», но я не уверен, что он соответствует критериям, особых призов он не выиграл».
Глава Тюмени Руслан Кухарук — «Он мэр города с населением больше 100 тыс., это соответствует правилам ресурса».
Мастер спорта по бодибилдингу Юлия Ушакова — «Фотомодель, «Антей», как все запущено. Но статья уже пять лет здесь есть. Чемпионка Европы, правда я не уверен, что это действительно основание. Самое смешное — раздел «Избранные цитаты».
Депутат Владимир Сысоев — «Здесь сложно. Он депутат Госдумы, но не про всех по умолчанию можно сделать статью, на самом деле. Участие в выборах - тоже не причина. Про него часто писали, но нет подвига, про который бы писали. Он участвовал в выборах, кого-то поругал, похвалил. Сейчас эту статью не пропустили бы. Но делали ее в 2016 году. Автор статьи из Башкортостана, зачем ему писать про Сысоева?».
Депутат облдумы Елена Кашкарова — «Статья 2018 года, автор из Ташкента. Может Елена попасть под раздачу».
Депутат гордумы Дмитрий Елагин — «У него есть спортивные результаты. Третье место чемпионата России по дзюдо, может и подойти. Надо заиметь спортивные результаты и жизнь на «Википедии» сложится».
Риски, о которых не думают заказчики
Появление статьи на «Википедии» может обернуться заказчику боком, ведь после этого любой пользователь сети вправе внести в нее любые правки, подтвержденные официальными источниками. В том числе и те факты, которые заказчик никогда бы не хотел обнародовать.
Примером может послужить статья про экс-спикера гордумы Дмитрия Еремеева, в которой теперь навсегда останется информация о громком ДТП с его участием. Эти правки Дмитрий Кошелев вносил лично, при этом он признался «Нашему городу», что делал это «от души», а не за деньги.
Известен случай, когда в статье про губернатора Владимира Якушева написали, что он - алкоголик. «Эта правка продержалась очень мало, боты отслеживают, чтобы в статьях про государственных деятелей не было вандализма», - отметил Дмитрий Кошелев.
«Компании расценивают «Вики» как рекламную возможность. Маркетологи не понимают разницу между «Википедией» и собственным сайтом. Когда вы выходите туда, готовьтесь к тому, что там будет не только позитив про вас, но и негатив, если он подкреплен ссылками на официальные источники, - объяснил Кошелев. - Многие к этому не готовы».
Еще был случай с известной в России компанией: «Там очень амбициозный руководитель, который хочет, чтобы про него была статья в «Википедии». Маркетологи трижды пытались ее разместить. Там была сплошная реклама. Все три раза им отказали, дошло до того, что в «Википедии» в принципе был наложен запрет на создание статей с этой тематикой. Иванов Иван Иваныч — запрещено».
Кто и как должен наполнять тюменскую «Википедию»?
Не все статьи ресурса проплачены, многие авторы пишут про регион от чистого сердца. Однако такими темпами информация о Тюменской области никогда не станет актуальной и всеобъемлющей.
«Желание восполнить пробелы возникает часто. Но мне кажется, это должен быть большой проект, с которым я один просто не справлюсь. Поэтому я периодически стремлюсь привлечь к этому как можно больше народу», - признался Дмитрий Кошелев.
Он уже предлагал руководителям тюменских вузов сделать написание статей по региональным тематикам альтернативой курсовым проектам для студентов, однако поддержки не нашел. Такая практика существует в Карелии и Татарстане.
«Сарычеву я предлагал проект по типу тюменской энциклопедии, - рассказал Кошелев. - Последнее — я обратился к геронтологическому центру. Они то с палками ходят, то еще чем-то пожилых людей занять пытаются, почему бы им не писать статьи в «Википедии»? В библиотеках множество книг про Тюмень, они не оцифрованы. Я бы первое время поучил людей, даже денег за это не попросил бы. Но уже несколько недель этот проект в подвешенном виде».
В 2014 году одна контора из Питера обратилась к губернатору Якушеву с коммерческим предложением по написанию статей про регион.
«Мне позвонил ответственный чиновник и спросил, чего они хотят. Я уточнил, что именно было в том предложении, мне ответили, что по их мнению, про Тюмень мало статей в «Вики». Я ответил: «Денег хотят», что вызвало удивление, ведь по мнению чиновника, все в «Википедии» написано бесплатно», - вспомнил Кошелев.
В российской «Википедии» самый высокий процент самоцензуры, подчеркнул автор. В английской «Вики» 5,8 млн статей, а кандидатов на удаление - 622. Итого коэффициент цензуры составляет 0,01%. Статей в русской «Википедии» 1,5 млн, кандидатов на удаление — 7,7 тыс. Коэффициент цензуры — 0,5%.
При этом существенного влияния на содержание статей в России не оказывают ни правительство, ни ФСБ, ни кто-либо еще. Просто общество, редактирующее ресурс, воспроизвело масштабы российской цензуры, даже не имея каких-либо объективных причин на это.
«Наш город» будет следить за статьями известных тюменцев, упомянутых в материале. Если мы заметим, что кто-то из випов после этого остался без странички на «Википедии», читатели об этом обязательно узнают.