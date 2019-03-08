Крабовые аукционы ставят под угрозу рыболовную отрасль

Правительство предлагало отдавать на аукционы половину квот, но Минсельхозу вернулось отрицательное заключение. Согласно мнению авторов инициативы, экономическая эффективность властей от передачи разрешения на вылов повысится.
Так, на тонну краба придется 2 миллиона рублей поступлений в бюджет. Для наглядности, в минувшем году разрешили выловить 93 тысячи тонн краба.
В свою очередь Минэк не считает предложение достаточно обоснованным. Есть мнение, что пострадают предприниматели, на которых скажутся новые запреты и лишние обязанности.
Издание уточнило, что обладающие квотами организации потеряют 50% вылова краба. Эти компании могут лишиться финансирования банками и появится угроза дефолта, пояснил замглавы Минэкономразвития Савва Шипов.
Многие предприятия не уверены, что будут участвовать в аукционах, если потеряют квоты. Напомним, два года назад президент Владимир Путин получил письмо, в котором его попросили рассмотреть вопрос о перераспределении квот. Об авторе обращения информации нет, но, согласно предположениям, это "Русская рыбопромышленная компания" Глеба Франка, являющегося зятем Геннадия Тимченко. Предприятие, кстати, недавно стало участником этого рынка.
"Франк намерен задавить мелкий бизнес в этой сфере. Законопроект может потопить эту отрасль в коррупции", - считают эксперты. Участники рынка сходятся во мнении, что Франк занимается переделом рыболовецкого флота страны, чтобы оказаться монополистом.