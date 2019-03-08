Крабовые аукционы ставят под угрозу рыболовную отрасль

Многие предприятия не уверены, что будут участвовать в аукционах, если потеряют квоты. Напомним, два года назад президент Владимир Путин получил письмо, в котором его попросили рассмотреть вопрос о перераспределении квот. Об авторе обращения информации нет, но, согласно предположениям, это "Русская рыбопромышленная компания" Глеба Франка, являющегося зятем Геннадия Тимченко. Предприятие, кстати, недавно стало участником этого рынка.