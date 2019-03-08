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Больше всего в тюменскую экономику вложились промышленники

8 марта 2019, 12:00
Фото: zsnh.sibur.ru
Рост поступлений инвестиций в основной капитал Тюменской области в 2018 году связали с реализацией проекта «ЗапСибНефтехим» и проектами малого и среднего бизнеса.
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Тюмень

В правительстве региона отметили, что за 2018 год в основной капитал было вложено 380,3 млрд рублей. Доля инвестиций в промышленность составила 78,7%, в том числе в обрабатывающий сектор – 57,8%.

Как писал ранее «Наш город», в 2017 году вложения инвестиций в основной капитал в регионе составили 301 млрд рублей.

По объему инвестиций на душу населения Тюменская область в 2,1 раза превысила среднероссийский уровень – 255,5 тыс. рублей и 119,8 тыс. рублей соответственно.

Как отметил губернатор региона Александр Моор, в регионе сохранены все действующие меры поддержки инвесторов – начиная от образовательных и консультативных, и заканчивая финансовыми и имущественными.

«Кроме того, меры поддержки могут трансформироваться в зависимости от запросов бизнеса. Стратегическая задача – задействовать ресурсы каждой территории, это позволит обеспечить экономический рост региона в целом», – считает губернатор.

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