Юргинская прокуратура нашла признаки халатности в администрации района

Юргинский прокурор Илья Овсяников, герой публикаций «Нашего города», требует наказания должностных лиц за их нерасторопность при устранении протечки сети теплоснабжения.
Прокуратура Юргинского района провела проверку по сообщению о прорыве трубы отопления по ул. Максима Горького в селе Юргинском. Выяснилось, что устное сообщение о прорыве поступило по телефону от жительницы села заместителю главы Юргинского муниципального района, курирующему вопросы ЖКХ, еще 28 февраля.
Обращение в журнале не было зарегистрировано. Более того, необходимый запрос в течение трех часов в муниципальное производственное предприятие «Юргинское ЖКХ» направлен не был. Распоряжение директору предприятия было дано лишь в устной форме, но контролировать его никто не собирался.
Прокурор района Илья Овсянников внес представление в адрес главы района о наказании виновных должностных лиц. Он также потребовал принять муниципальный нормативный акт, регламентирующий порядок приема и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения.