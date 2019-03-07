Юргинская прокуратура нашла признаки халатности в администрации района

Обращение в журнале не было зарегистрировано. Более того, необходимый запрос в течение трех часов в муниципальное производственное предприятие «Юргинское ЖКХ» направлен не был. Распоряжение директору предприятия было дано лишь в устной форме, но контролировать его никто не собирался.