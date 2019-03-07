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Юргинская прокуратура нашла признаки халатности в администрации района

7 марта 2019, 07:42
Фото: Сайт прокуратуры Тюменской области
Прокурор Юргинского района Илья Овсянников внес представление о наказании виновных должностных лиц за утечку в трубе отопления.
Сюжет
Тюмень

Юргинский прокурор Илья Овсяников, герой публикаций «Нашего города», требует наказания должностных лиц за их нерасторопность при устранении протечки сети теплоснабжения.

Прокуратура Юргинского района провела проверку по сообщению о прорыве трубы отопления по ул. Максима Горького в селе Юргинском. Выяснилось, что устное сообщение о прорыве поступило по телефону от жительницы села заместителю главы Юргинского муниципального района, курирующему вопросы ЖКХ, еще 28 февраля.

Обращение в журнале не было зарегистрировано. Более того, необходимый запрос в течение трех часов в муниципальное производственное предприятие «Юргинское ЖКХ» направлен не был. Распоряжение директору предприятия было дано лишь в устной форме, но контролировать его никто не собирался.

Прокурор района Илья Овсянников внес представление в адрес главы района о наказании виновных должностных лиц. Он также потребовал принять муниципальный нормативный акт, регламентирующий порядок приема и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения.

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#Новости#Проблемы ЖКХ#Прокуратура#Юргинский район#Тюменская область#ЖКХ#Тюмень#Вадим Квасюк#Общество
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