Врачи не обязаны надевать бахилы в квартирах. Чистота не дороже жизни

Между тем, в случае опасности промедление в действиях работников скорой помощи может стоит жизни. В этом случае «чистота ковров» отходит на последнее место. Людей, которые заставляют врачей надевать бахилы или пакеты, в Тюмени и Тюменском районе немного. В большинстве случаев они вызывают скорую туда, где нет угрозы для жизни.