Врачи не обязаны надевать бахилы в квартирах. Чистота не дороже жизни

Между тем, в случае опасности промедление в действиях работников скорой помощи может стоит жизни. В этом случае «чистота ковров» отходит на последнее место. Людей, которые заставляют врачей надевать бахилы или пакеты, в Тюмени и Тюменском районе немного. В большинстве случаев они вызывают скорую туда, где нет угрозы для жизни.
За смену на одну бригаду в областной столице приходится от 18 до 22 вызовов. За 24 часа на территории Тюмени помощь могут получить до 800 человек.
Более того, бахилы или пакеты могут серьезно помешать работе врачей. Фельдшер рискует запнуться, поскользнуться на кафельном полу. В конечном итоге жизнь человека ценнее чистоты даже дорогих ковров.