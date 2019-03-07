Возможен ли переход главы Тобольска Владимира Мазура на работу в Тюмень?

Депутат вспомнила, что дважды вместе с Евгением Воробьевым баллотировалась на должность главы Тобольска: «У меня по поводу Воробьева мнение субъективное, поскольку дважды вместе с ним баллотировалась на главу Тобольска. Меня пытались даже с работы уволить. Дело дошло даже до вмешательства прокуратуры и Геннадия Зюганова. По работе ко мне претензий не было, но раз я шла на главу города, то меня пытались убрать. Я человек не злопамятный, но когда он руководил городом, то ничего хорошего не было».