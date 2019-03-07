Возможен ли переход главы Тобольска Владимира Мазура на работу в Тюмень?

В эксклюзивном интервью «Нашему городу» депутат Тюменской областной Думы Тамара Казанцева дала оценку работы последних четырех руководителей Тобольска и оценила перспективы Владимира Мазура остаться на прежнем посту.
«Разговоры о том, что вместо Мазура придет человек из администрации Тюмени, ходят уже давно. Возможно и Мазуру место освободили. И такая вероятность не исключена. Получается, что история повторяется: ушел Воробьев, пришел Куйвашев», - вспоминает Тамара Казанцева.
Она также оценила работу Владимира Мазура на посту главы Тобольска. «Город грязноватый, снег не чистят. Даже когда пришел Моор, он высказывал разные пожелания. Тобольск - исторический центр, но пока он на него в полной мере не тянет, если говорить о благоустройстве. Он считается туристическим центром, но даже туалетов нет общественных в Кремле, людям сходить некуда. Летом ладно, цветы посадят, а зимой совсем плохо», - сказала Казанцева.
Тобольск – второй по величине в Тюменской области город, но внимания ему уделяется недостаточно.
Депутат вспомнила, что дважды вместе с Евгением Воробьевым баллотировалась на должность главы Тобольска: «У меня по поводу Воробьева мнение субъективное, поскольку дважды вместе с ним баллотировалась на главу Тобольска. Меня пытались даже с работы уволить. Дело дошло даже до вмешательства прокуратуры и Геннадия Зюганова. По работе ко мне претензий не было, но раз я шла на главу города, то меня пытались убрать. Я человек не злопамятный, но когда он руководил городом, то ничего хорошего не было».
По словам Тамары Казанцевой, ситуация с Тобольском изменилась, когда на пост мэра пришел Евгений Куйвашев. Правда депутат склонна считать, что это заслуга не самого Куйвашева, а скорее Сергея Собянина. «Тогда выделили приличные деньги на благоустройство, в том числе и федеральные. И город приобрел совершенно другой вид, не такой как при Воробьеве», - сказала она.
Ситуацию о возможном переходе главы Тобольска Владимира Мазура на должность председателя комитета по делам национальностей прокомментировал для «Нашего города» тюменский политолог Александр Безделов.
«Я очень сомневаюсь, что Мазур придет на место Воробьева, поскольку его профиль работы отличается, он больше по хозяйственной части. И просто замещение должностей вряд ли будет эффективно и возможно», - Александр Безделов.
Политолог считает, что Евгений Воробьев просто устал и ему нужно сменить род занятий, найти приложение сил в другом месте.
«Что касается Евгения Воробьева, то ему 64 года и темп работы, а он курировал межнациональные и религиозные взаимоотношения, не позволил дальше замещать эту должность. Это и на здоровье влияет, и на общее состояние. Простой перемены мест слагаемых здесь не будет, переход Владимира Мазура на этот пост невозможен», - Александр Безделов.
Безделов исключил сценарий перехода в правительство курганского губернатора Вадима Шумкова исполняющего обязанности председателя комитета по делам национальностей Владислава Чернова (с которым они работали еще в тюменском правительстве). По его мнению, все, кто хотел перейти к Шумкову из Тюмени, уже это сделали.