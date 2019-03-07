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Власти Китая заподозрили в завышении темпов роста ВВП на 2% в год

7 марта 2019, 11:47
Фото: pixabay.com
По данным аналитиков, экономика Китая может быть ниже официальных значений на 12%. Отмечается, что за последние годы показатели роста ВВП страны завышались на 2%.

Исследование провели в вашингтонском институте Брукингса. Сообщается, что была проанализирована статистика с 2008 по 2016 год. Согласно расчетам исследователей, реальный ВВП Китая ниже официальных значений на $1,6 трлн. Для сравнения анализировался рост платежей налога на добавленную стоимость.

Местное самоуправление получает субсидии и преференции за хорошие достижения в росте промышленности и ВВП. Ранее НБС Китая официально признавало, что ряд данных может быть фальсифицирован. С 2019 года ведомства усилили контроль за отчетами чиновников.

По итогам 2018 года рост экономики КНР составил 6,6%. Замедление роста в Китае может негативно сказаться на развитие глобальной экономики.

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#Новости#ВВП#Китай#Фальсификации#Александр Мязин#Экономика
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