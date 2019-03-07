Власти Китая заподозрили в завышении темпов роста ВВП на 2% в год

Исследование провели в вашингтонском институте Брукингса. Сообщается, что была проанализирована статистика с 2008 по 2016 год. Согласно расчетам исследователей, реальный ВВП Китая ниже официальных значений на $1,6 трлн. Для сравнения анализировался рост платежей налога на добавленную стоимость.