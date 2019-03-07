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В Тюмени загорелся Ford Focus, но на помощь приехал погрузчик со снегом

7 марта 2019, 12:55
Фото: ВКонтакте
Очевидцы сообщают, что в районе улицы Широтной, 165 областной столицы на дороге загорелся автомобиль. О пострадавших ничего не известно.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что во время движения у Ford Focus загорелся двигатель. Машина остановилась, а огонь охватил мотор. По данным МЧС, вызов поступил в 16:16. На место происшествия были направлены несколько спасателей.

На помощь пострадавшему пришел моторист, который проезжал рядом. Погрузчик зачерпнул снег и свалил его на полыхающий автомобиль. Пожар был локализован.

Поступок тюменца вызвал одобрение пользователей в сети. «Молодец правильно сделал, не растерялся, а то сгорела бы», - отметил один из подписчиков тюменского паблика.

Эксперты отмечают, что очень часто причиной подобных инцидентов становится замыкание в проводке двигателя. Из-за искры воспламеняются горючие материалы, а потушить пламя обычными огнетушителями не представляется возможным.

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#Новости#Пожары#Автомобили#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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