В Тюмени загорелся Ford Focus, но на помощь приехал погрузчик со снегом

Отмечается, что во время движения у Ford Focus загорелся двигатель. Машина остановилась, а огонь охватил мотор. По данным МЧС, вызов поступил в 16:16. На место происшествия были направлены несколько спасателей.
На помощь пострадавшему пришел моторист, который проезжал рядом. Погрузчик зачерпнул снег и свалил его на полыхающий автомобиль. Пожар был локализован.
Поступок тюменца вызвал одобрение пользователей в сети. «Молодец правильно сделал, не растерялся, а то сгорела бы», - отметил один из подписчиков тюменского паблика.
Эксперты отмечают, что очень часто причиной подобных инцидентов становится замыкание в проводке двигателя. Из-за искры воспламеняются горючие материалы, а потушить пламя обычными огнетушителями не представляется возможным.