В Тюмени потратят более 100 млн рублей на строительство перехода через ТКАД

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Компания, которая возьмется за строительство, должна будет построить переход с пандусами и лифтом в районе улицы Губернской и Червишевского тракта до осени текущего года.
В контракте, который проводится в форме аукциона, победу одержит та организация, которая предложит свои услуги за меньшую сумму и будет одобрена устроителями торгов.
Около полугода назад у Комарово уже пытались построить надземный пешеходный переход. Тогда строители вбили сваи. Однако позднее их срезали для того, чтобы построить на их месте транспортную развязку.
Строительство перехода через ТКАД будет проводится в соответствии с утвержденным планом-графиком реализации госпрограммы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2019–2021 годы.