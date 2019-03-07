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В Тюмени потратят более 100 млн рублей на строительство перехода через ТКАД

7 марта 2019, 07:30
Фото: Сайт госзакупок
В Тюмени в очередной раз планируют построить надземный пешеходный переход у Комарово, на этот раз на все необходимые работы правительство готово выделить до 105 млн рублей.
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Тюмень

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Компания, которая возьмется за строительство, должна будет построить переход с пандусами и лифтом в районе улицы Губернской и Червишевского тракта до осени текущего года.

В контракте, который проводится в форме аукциона, победу одержит та организация, которая предложит свои услуги за меньшую сумму и будет одобрена устроителями торгов.

Около полугода назад у Комарово уже пытались построить надземный пешеходный переход. Тогда строители вбили сваи. Однако позднее их срезали для того, чтобы построить на их месте транспортную развязку.

Строительство перехода через ТКАД будет проводится в соответствии с утвержденным планом-графиком реализации госпрограммы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2019–2021 годы.

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