В Тюмени 7 марта будет ветрено и тепло

К 14 часам ветер усилится до 15 метров в секунду, одновременно с этим в Тюмени потеплеет до +2 градусов и начнется дождь. Скорость ветра по состоянию на 17 часов составит 18 метров в секунду, тогда же в областной столице начнет холодать. Температура воздуха упадет до -2 градусов. Дождь сменится снегом.