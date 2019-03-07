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В Тюмени 7 марта будет ветрено и тепло

7 марта 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
В четверг, 7 марта, воздух в Тюмени прогреется днем до +2 градусов, также метеорологи прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду.

В настоящее время в Тюмени 0 градусов, которые ощущаются как -4 градуса. Ближе к 11 часам воздух в Тюмени прогреется до +1 градуса, скорость ветра составит 8-14 метров в секунду.

К 14 часам ветер усилится до 15 метров в секунду, одновременно с этим в Тюмени потеплеет до +2 градусов и начнется дождь. Скорость ветра по состоянию на 17 часов составит 18 метров в секунду, тогда же в областной столице начнет холодать. Температура воздуха упадет до -2 градусов. Дождь сменится снегом.

Ближе к 20 часам осадки прекратятся, температура воздуха понизится до -5 градусов, скорость ветра упадет до 12 метров в секунду.

В пятницу, 8 марта, скорость ветра не превысит 12 метров в секунду, температура воздуха в ночные часы составит -11 градусов, днем воздух прогреется до -7 градусов.

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