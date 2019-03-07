В Калининградской области запустили Прегольскую ТЭС при участии «Россетей»

Чтобы обеспечить схему выдачи мощности Прегольской ТЭС, сотрудники «Янтарьэнерго» (входит в ГК «Россети») протянули 75 километров линий электропередач, поставили более 300 опор ЛЭП и реконструировали три подстанции класса напряжения 330 кВ: две из них находятся в Калининграде («Северная» и «Центральная»), а одна на востоке региона («Советск»). Об этом сообщают «Новые известия».
По словам Павла Ливинского, на сегодняшний день энергетики обеспечили надежное и качественное электроснабжение Калининградской области, запустив современную теплоэлектростанцию. Теперь самый западный регион РФ приблизился к эталонной энергосистеме и открыл больше возможностей для развития производства и создания новых рабочих мест, отметил глава «Россетей».
В ходе строительства и реконструкции энергообъектов специалисты «Россетей» использовали цифровые технологии и новейшие решения, которые позволили добиться эффективности и отказоустойчивости энергосистемы даже в условиях непогоды.
Часть линии электропередач, которая соединяет подстанцию «Северная» и Прегольскую ТЭС, проложена над рекой Преголя, где развито судоходство. Специалисты «Янтарьэнерго» установили на берегах реки самые высокие в России опоры линии электропередачи, чтобы не мешать проходу таких судов, как «Крузенштерн» и «Седов». Разработка энергетиков попала в книгу «Рекордов России». 112-метровые конструкции, сделанные в форме якоря, стали символичными морскими воротами в Калининградскую область.