nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Калининградской области запустили Прегольскую ТЭС при участии «Россетей»

7 марта 2019, 13:31
Фото: rosseti.ru
В Калининградской области была запущена Прегольская ТЭС, которая была построена для повышения энергетической безопасности региона. На церемонии присутствовал глава ГК «Россети» Павел Ливинский.

Чтобы обеспечить схему выдачи мощности Прегольской ТЭС, сотрудники «Янтарьэнерго» (входит в ГК «Россети») протянули 75 километров линий электропередач, поставили более 300 опор ЛЭП и реконструировали три подстанции класса напряжения 330 кВ: две из них находятся в Калининграде («Северная» и «Центральная»), а одна на востоке региона («Советск»). Об этом сообщают «Новые известия».

По словам Павла Ливинского, на сегодняшний день энергетики обеспечили надежное и качественное электроснабжение Калининградской области, запустив современную теплоэлектростанцию. Теперь самый западный регион РФ приблизился к эталонной энергосистеме и открыл больше возможностей для развития производства и создания новых рабочих мест, отметил глава «Россетей».

В ходе строительства и реконструкции энергообъектов специалисты «Россетей» использовали цифровые технологии и новейшие решения, которые позволили добиться эффективности и отказоустойчивости энергосистемы даже в условиях непогоды.

Часть линии электропередач, которая соединяет подстанцию «Северная» и Прегольскую ТЭС, проложена над рекой Преголя, где развито судоходство. Специалисты «Янтарьэнерго» установили на берегах реки самые высокие в России опоры линии электропередачи, чтобы не мешать проходу таких судов, как «Крузенштерн» и «Седов». Разработка энергетиков попала в книгу «Рекордов России». 112-метровые конструкции, сделанные в форме якоря, стали символичными морскими воротами в Калининградскую область.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25