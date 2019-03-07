В Калининградской области запустили Прегольскую ТЭС при участии «Россетей»

Чтобы обеспечить схему выдачи мощности Прегольской ТЭС, сотрудники «Янтарьэнерго» (входит в ГК «Россети») протянули 75 километров линий электропередач, поставили более 300 опор ЛЭП и реконструировали три подстанции класса напряжения 330 кВ: две из них находятся в Калининграде («Северная» и «Центральная»), а одна на востоке региона («Советск»). Об этом сообщают «Новые известия».