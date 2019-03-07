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У «Газпрома» несколько лет назад «пропала» газовая труба на 1,7 млрд рублей. Ищут

7 марта 2019, 10:46
Фото: pixabay.com
Один из членов правления «Газпрома» на закрытом совещании в январе 2019 года рассказал о «пропавшей» газовой трубе на 1,7 млрд рублей. В оценке ситуации в компании он использовал нецензурные выражения.

Сообщается, что совещание прошло в Санкт-Петербурге. На ней присутствовали 30 управленцев из «Газпрома». Аудиозапись инцидента попала в руки журналистам нескольких местных изданий.

«Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича [Миллера]. А на кой ляд вы все нужны?», – отметил Прозоров.

По окончанию совещания член правления не стал формировать итоговый протокол. Он отметил, что Алексей Миллер держит ситуацию на личном контроле.

О планах сотроительства газопровода на северо-востоке Ленинградской области стало известно в 2012 году. Договор был заключен с фирмой «Омега», которая построила 40 из 129 км трубы, а в сентябре 2017 году обанкротилась. При этом подрядчик заплатил организации 1,7 млрд рублей. «Сваренный в нитку газопровод не обнаружен», — написано в документе, размещенном компанией в реестре сведений о банкротствах. 6 марта по данному факту возбуждено уголовное дело, однако прошло уже несколько лет.

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#Новости#Газпром#Алексей Миллер#Пропажа#Александр Мязин#Происшествия
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