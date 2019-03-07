У «Газпрома» несколько лет назад «пропала» газовая труба на 1,7 млрд рублей. Ищут

Сообщается, что совещание прошло в Санкт-Петербурге. На ней присутствовали 30 управленцев из «Газпрома». Аудиозапись инцидента попала в руки журналистам нескольких местных изданий.
«Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича [Миллера]. А на кой ляд вы все нужны?», – отметил Прозоров.
По окончанию совещания член правления не стал формировать итоговый протокол. Он отметил, что Алексей Миллер держит ситуацию на личном контроле.
О планах сотроительства газопровода на северо-востоке Ленинградской области стало известно в 2012 году. Договор был заключен с фирмой «Омега», которая построила 40 из 129 км трубы, а в сентябре 2017 году обанкротилась. При этом подрядчик заплатил организации 1,7 млрд рублей. «Сваренный в нитку газопровод не обнаружен», — написано в документе, размещенном компанией в реестре сведений о банкротствах. 6 марта по данному факту возбуждено уголовное дело, однако прошло уже несколько лет.