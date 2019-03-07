Тюменский регоператор по обращению с ТКО выставил на аукцион 12 видов вторсырья

«В Тюменской области формирование инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами началось еще в 2014 году, когда было заключено соответствующее концессионное соглашение, - отметил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин. – Работа мусоросортировочного завода, который полноценно начал функционировать в этом году, способствует развитию на территории региона отрасли вторичной переработки. Думаю, что в ближайшее время у нас начнут появляться перерабатывающие предприятия, так как сейчас для этого созданы все необходимые условия».