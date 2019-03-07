Тюменский регоператор по обращению с ТКО выставил на аукцион 12 видов вторсырья

Общая сумма предложения составляет 7,3 млн рублей, среди наименований – алюминиевые банки, черный металлолом, картон, стеклобой, пленка и полиэтилены низкого давления.
Заявки от участников принимаются до 31 марта. Стоимость лотов различается, подробная документация доступна по ссылке на торговой площадке.
Как пояснили «Нашему городу» в пресс-службе «Тюменского экологического объединения», вторсырье было обработано на тюменском мусоросортировочном заводе. Каждый день на завод поступает около 650 тонн отходов, которые затем проходят обязательную сортировку.
«В Тюменской области формирование инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами началось еще в 2014 году, когда было заключено соответствующее концессионное соглашение, - отметил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин. – Работа мусоросортировочного завода, который полноценно начал функционировать в этом году, способствует развитию на территории региона отрасли вторичной переработки. Думаю, что в ближайшее время у нас начнут появляться перерабатывающие предприятия, так как сейчас для этого созданы все необходимые условия».
В компании подчеркнули, что сортировка отходов – единственный цивилизованный способ обращения с мусором. Так отходы не складируются на полигоне, а направляются компаниям-переработчикам, которые дают им «вторую жизнь».
Константин Фрумкин добавил, что доходы от реализации вторичного сырья будут учтены в тарифе на обращение с ТКО в 2020 году. «И, естественно, повлияют на формирование платежа для потребителей», - подчеркнул он.