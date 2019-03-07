Тюменский губернатор раздаст 1,2 млн рублей на пропаганду правильных ценностей

Согласно опубликованному распоряжению, больше всего на пропаганде смогут заработать телекомпании. В списке заявлены пять тем, на реализацию каждой из которых предусмотрено по 140 тыс. рублей. Среди них: становление Тюменской области, WorldSkills, безопасность дорожного движения, программа «Старшее поколение» и достижения промышленности региона.