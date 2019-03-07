Тюменский губернатор раздаст 1,2 млн рублей на пропаганду правильных ценностей

Согласно опубликованному распоряжению, больше всего на пропаганде смогут заработать телекомпании. В списке заявлены пять тем, на реализацию каждой из которых предусмотрено по 140 тыс. рублей. Среди них: становление Тюменской области, WorldSkills, безопасность дорожного движения, программа «Старшее поколение» и достижения промышленности региона.
Бюджет на создание радиопрограмм о деятельности УК и оптимизации сферы коммунальных услуг значительно меньше – 60 тыс. рублей получит на производство СМИ, которое выиграет грант.
Среди интернет-СМИ разыгрываются гранты по темам СО НКО и «Школа социального предпринимательства», развитие малого и среднего предпринимательства, а также здоровый образ жизни.
Проблемы людей с ограниченными возможностями будут освещать через газеты и журналы, сумма гранта – 90 тыс. рублей. Также в прессе появятся материалы о развитии добровольческого движения (80 тыс.) и семейных ценностях (70 тыс.).
Контролировать исполнение грантов по поручению Александра Моора будет вице-губернатор Сергей Сарычев.