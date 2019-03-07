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Тюменский губернатор раздаст 1,2 млн рублей на пропаганду правильных ценностей

7 марта 2019, 11:58
Фото: Портал официальной правовой информации
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о перечне грантов для СМИ, которые пропагандируют семейные ценности, малый бизнес и социальные проекты. Всего в 2019 году из областного бюджета на эти цели выделят 1,2 млн рублей.

Согласно опубликованному распоряжению, больше всего на пропаганде смогут заработать телекомпании. В списке заявлены пять тем, на реализацию каждой из которых предусмотрено по 140 тыс. рублей. Среди них: становление Тюменской области, WorldSkills, безопасность дорожного движения, программа «Старшее поколение» и достижения промышленности региона.

Бюджет на создание радиопрограмм о деятельности УК и оптимизации сферы коммунальных услуг значительно меньше – 60 тыс. рублей получит на производство СМИ, которое выиграет грант.

Среди интернет-СМИ разыгрываются гранты по темам СО НКО и «Школа социального предпринимательства», развитие малого и среднего предпринимательства, а также здоровый образ жизни.

Проблемы людей с ограниченными возможностями будут освещать через газеты и журналы, сумма гранта – 90 тыс. рублей. Также в прессе появятся материалы о развитии добровольческого движения (80 тыс.) и семейных ценностях (70 тыс.).

Контролировать исполнение грантов по поручению Александра Моора будет вице-губернатор Сергей Сарычев.

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