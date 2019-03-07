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Тюменец прописал в квартире 60 мигрантов. Его отправили в колонию

7 марта 2019, 12:26
Фото: pixabay.com
По информации прокуратуры Тюменской области, житель Тюмени прописал в своей квартире 61 мигранта. При этом он не намеревался предоставлять им жильё.
Сюжет
Тюмень

С июня по декабрь 2018 года тюменец регистрировал в квартире граждан Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Недавно мировой судья отправил ранее судимого жителя областной столицы на 1,5 года в колонию строгого режима. Злоумышленник признан виновным по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».

С начала года в Тюмени отмечено несколько подобных инцидентов. В частности, судьи города рассматривают дело 20-летней тюменки, которая за месяц прописала в частном доме 99 мигрантов из стран СНГ, а генерального директора одной из фирм судят за прописку 75 иностранцев в квартире матери. Им грозит крупный штраф или до 3 лет лишения свободы.

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#Новости#Мигранты#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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