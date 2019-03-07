Тюменец прописал в квартире 60 мигрантов. Его отправили в колонию

С начала года в Тюмени отмечено несколько подобных инцидентов. В частности, судьи города рассматривают дело 20-летней тюменки, которая за месяц прописала в частном доме 99 мигрантов из стран СНГ, а генерального директора одной из фирм судят за прописку 75 иностранцев в квартире матери. Им грозит крупный штраф или до 3 лет лишения свободы.