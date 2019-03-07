Строители требуют 6 млн рублей от завода «Фармасинтез-Тюмень»

23 апреля прошлого года «Строительная группа НБМ» обратилась в суд с требованием взыскать у фармацевтического завода 6 млн рублей. В эту сумму вошли долги в размере 5,3 млн рублей и 784,5 тыс. рублей пени. Спор касается выполнения работ по договору от 23 июня 2017 года.