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Строители требуют 6 млн рублей от завода «Фармасинтез-Тюмень»

7 марта 2019, 10:30
Фото: pharmasyntez.com
В Тюменском арбитраже между собой спорят «Строительная группа НБМ» и «Фармасинтез-Тюмень». По данным картотеки арбитражных дел, у сторон взаимные претензии друг к другу.
Сюжет
Тюмень

23 апреля прошлого года «Строительная группа НБМ» обратилась в суд с требованием взыскать у фармацевтического завода 6 млн рублей. В эту сумму вошли долги в размере 5,3 млн рублей и 784,5 тыс. рублей пени. Спор касается выполнения работ по договору от 23 июня 2017 года.

Дело приняли к производству спустя четыре дня. Ответчик на суде настаивал, что истец не подтвердил фактическое выполнение предъявленных к оплате работ.

Между сторонами возник спор относительно объема и качества выполненных работ. Представитель ответчика просил назначить специальную экспертизу, чтобы установить объем и качество работ. Это ходатайство суд в июле удовлетворил. В сентябре проведение экспертизы продлевали. В октябре было предоставлено заключение.

В декабре Арбитражный суд Тюменской области возобновил дело.

На суде ответчик потребовал вызвать эксперта для дачи пояснений по экспертизе. По его мнению, в общую стоимость работ необоснованно включены услуги виброкатка и грейдера в сумме 1,5 млн рублей, которые истец ответчику не оказывал.

На следующем разбирательстве «Строительная группа НБМ» просила привлечь субподрядчиков «Союзтехстрой» и «Экострой ТЗПИ» и провести повторную экспертизу.

28 декабря суд принял встречный иск от «Фармасинтез-Тюмень» о неосновательном обогащении «Строительной группы НБМ» в размере 1,366 млн рублей. В материалы дела включили пояснения по экспертизе, согласно которым стоимость работ составила 38,280 млн рублей.

Судебное разбирательство после этого трижды откладывали. Последний раз это произошло 5 марта. Теперь суд назначен на 13 марта.

«Фармасинтез-Тюмень» начал свою работу в 2015 году. Компания производит противодиабетические препараты, противотуберкулезные, противопротозойные и противомикробные препараты, гемостатические и противовирусные (ВИЧ) средства.

В ноябре прошлого года Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил займ «Фармасинтез-Тюмень» в размере 479,4 млн рублей по программе «Лизинговые проекты». Деньги выдавались на приобретение оборудования для производства гормональных лекарственных препаратов, которые применяются в лечении женского бесплодия, при заместительной терапии, недостатке гормонов или гинекологических заболеваниях.

«Строительная группа НБМ» расположена в Тюмени. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

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