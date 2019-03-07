Праздник у женщин, а отдыхают все. Чем заняться в Тюмени в выходные?

Масленичные гуляния организует Дом культуры «Водник» для жителей разных районов города Тюмени. Гостей ждут традиционные русские забавы и, конечно же, концертная программа.
9 марта тематическое мероприятие пройдет сразу в трех районах города. В 11 часов по адресу ул.Бабарынка, 16, в 13 часов в микрорайоне Рощино по адресу ул. Троицкая и в 15 часов в микрорайоне Утешево по адресу ул.Утешевская, 23.
А 10 марта в 14 часов праздник развернется на уличной площади Дома культуры «Водник», расположенного по адресу ул. Судоремонтная, 1а. Гостям предложат поиграть в традиционные веселые масленичные конкурсы: перетягивание каната, поднятие гири, бои «стенка на стенку», влезание на столб и другие.
Изюминкой праздника станет мастер-класс «Деревянная игрушка» от лучшего мастера России. Всех желающих приглашают на праздник повеселиться от души и вспомнить русские традиции.
Когда: с 8 по 10 марта
Где: в разных районах города
Праздник рукоделия
На празднике рукоделия мастера со всей области представят авторские украшения и стильные аксессуары, сувениры, игрушки, кукол, мыло, шапочки, изделия из глины, дерева, камней, бисера, вязание, шитьё, канзаши, декупаж, пэчворк, скрапбукинг, валяние, картины из батика и атласных лент и многое другое.
Подробности: https://vk.com/ot_idei_do_podarka
Когда: 8 марта с 9:00
Где: «Окей» (ул.Широтная, 199)
«Весенний базар» – способ приблизить весну, пробудиться после долгой зимы и подготовить себя к обновлению, весенней романтике и теплу.
8 марта в «Мудре» устраивают большой праздник для женщин, девочек, девушек и не только. Никакого пафоса и навязчивой толкотни. Простота и уют.
Что вас ждет?
Гаражная распродажа, полезные мастер-классы, женская йога, гонг-медитация, вкусные обеды в вегетарианском кафе. А главное: много веселья, уюта и свободы. И конечно, подарки и душевный концерт.
Подробности: https://vk.com/mudra_womens_day
Когда: 8 марта с 12:00 до 18:00
Где: «Мудра» (ул.Урицкого, 36)
Стоимость: вход свободный, на некоторые мероприятия необходима регистрация.
Авантюрная комедия по пьесе Ганны Слуцки, автора сценариев более чем 25 фильмов, среди которых «Каникулы у моря», «Три полуграции». Очень смешная, современная и трогательная история о матери-миллионерше, выбирающей подругу жизни для своего отпрыска, большого уже «мальчика», и о сыне, снисходительно относящемся к причудам и попечениям матери, о призраке грядущего банкротства и о любви.
Когда: 8 марта в 18:00
Где: «Ангажемент» (ул.Олимпийская, 8а)
Стоимость: 200-450 рублей
Ёжик и Медвежонок отличные друзья. Ёжик и Медвежонок любят ходить друг к другу в гости и пить чай. К Ёжику и Медвежонку не редко приходят необычные посетители, и часто Ёжика и Медвежонка увлекают необыкновенные идеи. В лесу Ёжика и Медвежонка появляются Солнечные зайчики. У Ёжика и Медвежонка есть друг Заяц, которому тоже снятся удивительные сны.
Когда: 9 марта в 11:00
Где: «Ангажемент» (ул.Олимпийская, 8а)
Цена: 200 рублей
В эту субботу тюменская женская волейбольная команда «Тюмень-ТюмГУ» сыграет с командой «Северянка» из Череповца. Матч состоится в спортивном комплексе «Здоровье» в 16 часов. Вход свободный.
Подробности: https://vk.com/vctyumen
Когда: 9 марта в 16:00
Где: СК «Здоровье» (ул.Газовиков, 11)
Давно хотели попробовать поиграть в настольно-ролевые игры (НРИ), но не знали куда обратиться? Вам всегда было интересно, что же такое Подземелья и Драконы (Dungeons&Dragons, DnD)? Вы никогда не понимали, как кубик может быть четырех, восьми, двенадцати и даже двадцатигранным? Тогда наша встреча для вас!
Игротека настольно-ролевых игр для новичков. С помощью ведущего и других игроков вы окунётесь в фентезийное приключение, единственные границы в котором это границы вашего воображения. Играем по системам Dungeons&Dragons и не только. Приходите – всему научим, всё расскажем и покажем.
Телефон: 46-84-09
Когда: 9 марта (суббота) в 17:00
Где: Тайм-кафе «Пятый угол»| Тюмень
Стоимость: 450 рублей
Приятная и уютная атмосфера, свободный микрофон. Плюс немного нововведений: в этот вечер будет Аделя Ахметова. Вы когда-нибудь слышали песни «Beatles» или группы «Грибы» на татарском? Так вот, их пела именно она!
P.S.: Если ты давно мечтал выступить, но стеснялся выйти на большую сцену, есть отличный вариант попробовать себя здесь.
Телефон: 8-912-391-59-45
Когда: 9 марта в 18:30
Где: FABRIC BAR (ул.Молодежная, 74/4, 2 этаж)
Стоимость: вход свободный
9 марта – это Международный день диджея. И в этот день лучшим подарком станете вы на танцполе! В эту ночь в «Доме печати» будут играть самую качающую и жесткую музыку! Никаких легких ритмов, только отборный материал и самые качающие треки всю ночь.
Когда: 9 марта в 23:00
Где: «Дом печати» (ул. Осипенко, 81)
Стоимость: бесплатно
CreativeMornings — международный проект, который реализован и в Тюмени с 2017. Каждый месяц организаторами проекта в Нью-Йорке задается тема, и в других городах ищут под нее спикера и площадку для выступления.
Тема марта — вода. Свою интерпретацию этого слова будет рассказывать известный тюменский блогер Люся Тюменцева. О фрилансе, дедлайне и как не утонуть в потоке вечных дел поговорим на этой лекции.
Регистрация по ссылке https://bit.ly/2EoX0Hw
Когда: 10 марта в 10:00.
Где: Бизнес-центр «Парус» (30 лет победы, 38, строение 10)
10 марта МТЦ «Космос» пройдет LAN-финал регионального этапа Всероссийской киберспортивной студенческой лиги по компьютерному спорту, который определит лучшие команды в пяти популярных дисциплинах: Dota 2, CS:GO, Warface, Artifact и Heartstone. Геймеры сразятся за право представлять Тюмень на чемпионате России.
Зрителей ждут трансляции поединков на большом экране, конкурс косплея, а также автограф-сессия с известным в Уральском Федеральном Округе комментатором CS:GO Fuzzy Wuzzy и финал конкурса «Народный комментатор» Warface.
Подробности: https://vk.com/vksl72
Когда: 10 марта в 11:00
Где: «Космос» (ул. Республики, 165а)
Стоимость: бесплатно
Специальным гостем праздника станет фолк-группа «Солнцеворот». Пузатые самовары с бархатным чаем, душистые связки баранок, лавки с орехами и медовыми пряниками будут с нетерпением ждать гостей.
Обширную программу готовит Центр культуры и творчества «Тюмень» совместно с Департаментом культуры администрации города Тюмени. Тюменцев ждет взятие снежной крепости, кулачные бои, а также конкурс на лучшее чучело «Тюменская масленица – 2019» и другие забавы.
На площади организуют торговые ряды с выпечкой, блинами, шашлыками, пловом, горячими безалкогольными напитками. В конце празднования по традиции состоится прощание с Зимушкой и конечно встреча Весны сожжением чучела масленицы.
Когда: 10 марта в 12:00
Где: в зоне отдыха Заречных микрорайонов
Веселые скоморохи Ерема и Кулема расскажут все о масленичных традициях и проведут старинные русские забавы:
Каждого участника народных испытаний ждут вкусные призы от организаторов мероприятия – Центра культуры и искусства «Современник». Пройдя все испытания, гости праздника встретятся с самой Красавицей Весной и закружат в веселом хороводе чучело Масленицы.
А для любителей фотографироваться будет работать оригинальная фотозона, оформленная в русском – народном стиле.
Когда: 10 марта в 12:00
Где: Сквер депутатов (ул.Олимпийская, 9)
Йога-фит – это симбиоз двух направлений фитнеса и йоги, который позволил убрать некоторые недостатки из каждого из них, сделал более доступным для людей всех возрастов и уровней подготовки. Тем не менее, несмотря на активные движения в фитнес-йоге, они часто сменяются статическими движениями, что позволяет проводить работу со многими группами мышц.
Таким образом, фитнес-йога – это баланс между телом и разумом, возможность обрести отличную физическую форму, развить концентрацию, избежать травм, улучшить душевное состояние, повысить свою самооценку, повысить сопротивляемость стрессам.
Тренер: Юлия Мельникова Хатха-йога практика с 2013 г. Сертификат "OLIMPIA LIFE"
Для записи звоните: 67-31-33. Необходима запись.
Когда: 10 марта в 14:00
Где: «Антей»
Китайская живопись – отдельная вселенная в мире искусства со своей особой историей, традициями, законами и изобразительными техниками. Изучать ее и совершенствоваться в ней можно всю жизнь. Однако любой путь начинается с первых шагов.
Начните первое знакомство с китайской живописью на мастер-классе по рисованию дикой сливы мэйхуа. Невероятно красивое и изящное полотно подарит незабываемые эмоции.
梅花 – одна из наиболее популярных и любимых тем в китайской живописи. Этот зимний цветок воплощает собой торжество жизни, олицетворяя стойкость и несгибаемость.
Телефон для записи: 46-84-09
Когда: 10 марта в 17:00
Где: Тайм-кафе «Пятый угол»| Тюмень (ул.Республики 5а, 2 этаж)
Стоимость: 800 р.
В «Московской оперетте» легендарное сочинение Кальмана называется «Мистер Икс», именно под таким загадочным псевдонимом на арене цирка появляется главный герой, волею судьбы вынужденный надеть таинственную черную маску и стать цирковым артистом. Никакие коварные интриги не заставят расстаться с возлюбленным, потому что никто, никогда не сможет запретить человеку любить.
Когда: 10 марта в 19:00
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)
Стоимость: 500 - 1000 рублей