Праздник у женщин, а отдыхают все. Чем заняться в Тюмени в выходные?

Давно хотели попробовать поиграть в настольно-ролевые игры (НРИ), но не знали куда обратиться? Вам всегда было интересно, что же такое Подземелья и Драконы (Dungeons&Dragons, DnD)? Вы никогда не понимали, как кубик может быть четырех, восьми, двенадцати и даже двадцатигранным? Тогда наша встреча для вас!