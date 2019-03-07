Поклонская рассказала о миллиардах депутатов Госдумы РФ

Отмечается, что данную информацию ей удалось собрать при помощи комиссии по этике и контролю за доходами народных избранников. В частности рассказывается о депутате, который мог иметь аффилированную связь с организациями ЖКХ, которые завышали стоимость коммунальных услуг на 1,5 млрд рублей.