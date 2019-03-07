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Поклонская рассказала о миллиардах депутатов Госдумы РФ

7 марта 2019, 13:52
Фото: facebook.com
Наталья Поклонская выпустила книгу, в которой содержится компромат на депутатов Госдумы. Презентация произведения состоится 10 марта.

Отмечается, что данную информацию ей удалось собрать при помощи комиссии по этике и контролю за доходами народных избранников. В частности рассказывается о депутате, который мог иметь аффилированную связь с организациями ЖКХ, которые завышали стоимость коммунальных услуг на 1,5 млрд рублей.

Поклонская описала «странное стечение обстоятельств», где организация мамы депутата получила около 1 млрд рублей из бюджета. При этом чиновник работал в той же сфере.

В сентябре 2018 года комиссию Госдумы по этике и контролю за доходами упразднили и Поклонская потеряла свой пост.

Между тем она не стала называть конкретные фамилии. Ряд политологов отмечают, что к ней может возникнуть много вопросов в части сбора информации.

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