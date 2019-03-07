Одноклассники посвятят 8 марта гендерному равноправию

Крупнейшие СМИ, развивающие свои группы в ОК, предложат 8 марта пользователям принять участие в информационных и образовательных проектах. Например, рассказать о женщинах самых «неженских» профессий, пройти тест на знание фактов о положении женщин в обществе, из которого пользователи узнают, что до сих пор запрещено гражданкам Саудовской Аравии и сколько жительниц Афганистана умеют читать и писать. СМИ в ОК также расскажут о том, как женщины, больные раком, справляются с недугом и побеждают.