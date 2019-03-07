Альфа-Банк предложил малому бизнесу кредитную карту под 1% в месяц

Клиенту предлагается открыть счет в рамках пакета «Просто 1%». Далее он сам выбирает необходимый набор дополнительных функций. Это может быть кредитная карта со ставкой 1% в месяц (12% в год) либо торговый эквайринг под 1% от оборота. Кредитный лимит рассчитывается по итогам скоринговой проверки, которая отнимет всего пару минут. Минимальный лимит доступен абсолютно каждому, вне зависимости от проверки. Если у клиента отрицательная кредитная история, то банк дает ему возможность ее исправить. Начав с базового лимита, через несколько месяцев его уже можно будет увеличить. Банк тщательно оценивает все операции, если бизнес клиента приносит прибыль, то лимит может быть расширен.