Альфа-Банк предложил малому бизнесу кредитную карту под 1% в месяц

Руководитель блока»Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин подчеркнул, что уникальность программы заключается в выгодной ставке для всех новых клиентов. Так, например, обычные банки готовы предоставить займ только тем клиентам, которые обслуживаются в банке около трех или шести месяцев, об обороте которых банку известно все и прочее. Именно поэтому начинающему предпринимателю так тяжело получить одобрение от банка. И выходом из этой ситуации, как правило, является займ под 40-50% в микрофинансовых организациях.
В свою очередь Альфа-Банк готов предоставить кредитную карту сразу в день открытия счета с 12% годовых, сообщают Novostivolgograda.ru. В этом и есть его особенность, так как большинство других банков предлагает займы для малого бизнеса со ставкой от 20%. Кроме кредитной карты клиент на льготных условиях может подключить торговый эквайринг - по тарифу 1% от оборота. Эта ставка в два раза меньше, чем в среднем по рынку (1,8-2%).
Клиенту предлагается открыть счет в рамках пакета «Просто 1%». Далее он сам выбирает необходимый набор дополнительных функций. Это может быть кредитная карта со ставкой 1% в месяц (12% в год) либо торговый эквайринг под 1% от оборота. Кредитный лимит рассчитывается по итогам скоринговой проверки, которая отнимет всего пару минут. Минимальный лимит доступен абсолютно каждому, вне зависимости от проверки. Если у клиента отрицательная кредитная история, то банк дает ему возможность ее исправить. Начав с базового лимита, через несколько месяцев его уже можно будет увеличить. Банк тщательно оценивает все операции, если бизнес клиента приносит прибыль, то лимит может быть расширен.
В пакет «Просто 1%» входят все базовые услуги и сервисы, которые понадобятся при ведении собственного дела: платежи, переводы, операции с наличными, выпуск и обслуживание карт Альфа-Cash, полный функционал онлайн-банка, а также бесплатная онлайн-бухгалтерия. Система оплаты максимально прозрачна: 1% от поступлений по счету. Если оборотов не было - то плата не списывается.
Кроме того, Осин подчеркнул, что акция «1-1-1»в первую очередь ориентирована на малый и микробизнес. Часто представители этого сегмента - это небольшие магазины, кафе, сервисные организации. Для проведения платежей им нужно иметь эквайринг с доступным тарифом. Иногда бывает так, что им необходимо закрыть в короткий промежуток времени кассовый разрыв или купить товар. Именно в таких случаях на помощь приходит кредитная карта.
Для некрупных стартапов кредитная В2В карта тоже станет отличным помощников. Нет необходимости оформлять документы по кредиту, а новая компания с самого первого дня может создавать себе положительную кредитную историю. Также компания получает все доступы к сервисам Альфа-Банка.
Как отмечает Осин, сегодня малому бизнесу нужны простые и экономичные сервисы, с помощью которых можно легко развиваться. Именно поэтому, подчеркивает он, акция «1-1-1» приживется на отечественном рынке.
Срок длительности акции «1-1-1» от Альфа-Банка - до 3 июня текущего года.