В Тюменской области 6% мясной продукции не соответствует нормам

По результатам надзорных мероприятий 305 партий различных мясопродуктов было снято с реализации. Общий вес товара составил одну тонну. Большинство нарушений связанно с отсутствием маркировки, достоверной информации о производителе. Были обнаружены партии товара без сопроводительных документов. За 2018 год организации и частные предприниматели были оштрафованы на общую сумму в 2,3 млн рублей.