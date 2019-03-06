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В Тюменской области 6% мясной продукции не соответствует нормам

6 марта 2019, 10:19
Фото: pixabay.com
Областной Роспотребнадзор в прошлом году провел почти 400 проверок в отношении организаций, которые производят мясную продукцию. Лаборатории исследовали 1300 проб мяса.
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Тюмень

По данным исследований, около 6% мясной продукции не соответствовала необходимым требованиям по микробиологическим показателям. Эти результаты соответствуют данным 2017 года.

По результатам надзорных мероприятий 305 партий различных мясопродуктов было снято с реализации. Общий вес товара составил одну тонну. Большинство нарушений связанно с отсутствием маркировки, достоверной информации о производителе. Были обнаружены партии товара без сопроводительных документов. За 2018 год организации и частные предприниматели были оштрафованы на общую сумму в 2,3 млн рублей.

Помимо мясной продукции, с реализации в 2018 году было снято почти две тонны овощей.

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