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В Тюмени осуждены молодые люди за покушение на сбыт 800 г наркотиков

6 марта 2019, 10:36
Фото: Прокуратура Тюменской области
В Тюмени вынесли приговор 22-летнему тюменцу и 42-летнему молдаванину. Они обвинялись в покушении на сбыт 800 грамм наркотиков.
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Тюмень

По данным следствия, 19 декабря 2017 года сотрудники правоохранительных органов заметили у улицы Осипенко 39а подозрительного мужчину, который постоянно оглядывался по сторонам и нервничал. Полицейские подошли к нему и задали вопрос о наличии запрещенных веществ. Он ответил отрицательно. В ходе досмотра в куртке молдаванина обнаружили сверток с неизвестным веществом. В ходе допроса задержанный пояснил, что это синтетический наркотик. Более того, партия запрещенных веществ хранилась в одном из гаражей кооператива «Холодок 7». Злоумышленник рассказал, что действовал не один, а вместе с тюменцем.

Оперативники нашли в гараже около 800 грамм синтетики.

В ходе судебного заседания суд назначил иностранцу 6,5 лет колонии, его сообщнику 7,5 лет.

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#Новости#Прокуратура#Наркотики#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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