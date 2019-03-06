В Тюмени осуждены молодые люди за покушение на сбыт 800 г наркотиков

По данным следствия, 19 декабря 2017 года сотрудники правоохранительных органов заметили у улицы Осипенко 39а подозрительного мужчину, который постоянно оглядывался по сторонам и нервничал. Полицейские подошли к нему и задали вопрос о наличии запрещенных веществ. Он ответил отрицательно. В ходе досмотра в куртке молдаванина обнаружили сверток с неизвестным веществом. В ходе допроса задержанный пояснил, что это синтетический наркотик. Более того, партия запрещенных веществ хранилась в одном из гаражей кооператива «Холодок 7». Злоумышленник рассказал, что действовал не один, а вместе с тюменцем.