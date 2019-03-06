В Тюмени каждое пятое ДТП приходится на женщин

По информации ГИБДД региона, с каждым годом доля женщин-водителей неуклонно растет. В преддверии 8 марта тюменкам, успешно сдавшим на права, вручили удостоверения в торжественной обстановке. Гости мероприятия пожелали водителям безопасных дорог и следованию правилам ПДД.
Участницы мероприятия сделали фотографию с тегом #ПаркуйСмартфон, призывая автомобилистов не использовать мобильный телефон во время поездки.
За 2018 год в Тюменской области отмечен рост числа ДТП на 2,5% (2851). Сотрудники ГИБДД отмечают, что смертность на дорогах региона за год сократилась на 22,5%. В Тюмени зарегистрирована 1651 авария, в которых погиб 31 человек и около 2 тыс. получили травмы.