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В Тюмени каждое пятое ДТП приходится на женщин

6 марта 2019, 13:17
Фото: ГИБДД
С начала 2019 года в Тюмени произошло 133 ДТП с участием женщин. Из них 74 были признаны виновными в аварии. Отмечается, что тюменки провоцируют каждое пятое ДТП.
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Тюмень

По информации ГИБДД региона, с каждым годом доля женщин-водителей неуклонно растет. В преддверии 8 марта тюменкам, успешно сдавшим на права, вручили удостоверения в торжественной обстановке. Гости мероприятия пожелали водителям безопасных дорог и следованию правилам ПДД.

Участницы мероприятия сделали фотографию с тегом #ПаркуйСмартфон, призывая автомобилистов не использовать мобильный телефон во время поездки.

За 2018 год в Тюменской области отмечен рост числа ДТП на 2,5% (2851). Сотрудники ГИБДД отмечают, что смертность на дорогах региона за год сократилась на 22,5%. В Тюмени зарегистрирована 1651 авария, в которых погиб 31 человек и около 2 тыс. получили травмы.

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#Новости#ДТП#ГИБДД#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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