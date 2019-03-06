В Тюмени каждое пятое ДТП приходится на женщин

За 2018 год в Тюменской области отмечен рост числа ДТП на 2,5% (2851). Сотрудники ГИБДД отмечают, что смертность на дорогах региона за год сократилась на 22,5%. В Тюмени зарегистрирована 1651 авария, в которых погиб 31 человек и около 2 тыс. получили травмы.