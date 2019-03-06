Старший вице-президент Сбербанка рассказал об итогах 2018 года

Он рассказал, что подавляющее большинство инвестиционных проектов в этих отраслях пользуются программой льготного кредитования. Участие банка в этой программе возросло более чем до 34% за счет льготной государственной поддержки. Совокупное количество кредитных соглашений портфеля банка достигает примерно 418 млрд рублей. Об этом рассказало издание Newsnn.ru.