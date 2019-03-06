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Старший вице-президент Сбербанка рассказал об итогах 2018 года

6 марта 2019, 17:57
Фото: wikimedia.org
По состоянию на 1 февраля текущего года, доля пищевой промышленности и сельского хозяйства в совокупном кредитном портфеле Сбербанка достигает 7,6%, то есть 1128 млрд рублей. Банк в прошлом году показал 18%-ный рост кредитования в этих сферах деятельности, сообщил старший вице-президента Сбербанка Владимир Ситнов.

Он рассказал, что подавляющее большинство инвестиционных проектов в этих отраслях пользуются программой льготного кредитования. Участие банка в этой программе возросло более чем до 34% за счет льготной государственной поддержки. Совокупное количество кредитных соглашений портфеля банка достигает примерно 418 млрд рублей. Об этом рассказало издание Newsnn.ru.

Кроме того, Сбербанк в прошлом году повысил в 2 раза (до 20 млрд рублей) объемы льготного кредитования малых сельскохозяйственных предприятий. Специально для этого направления банк разработал кредит “Доверие АПК для малых фермерских хозяйств”. Сформированы 22 клиентские команды АПК и 108 универсальных команд, где превалирует АПК.

В прошлом году, на финансирование сезонных полевых работ банк выделил свыше 129 млрд рублей. Сбербанк в последнее время смягчил кредитную инвестиционную политику в отношении компании сельскохозяйственной и пищевой промышленности.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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