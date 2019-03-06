Старший вице-президент Сбербанка рассказал об итогах 2018 года

Он рассказал, что подавляющее большинство инвестиционных проектов в этих отраслях пользуются программой льготного кредитования. Участие банка в этой программе возросло более чем до 34% за счет льготной государственной поддержки. Совокупное количество кредитных соглашений портфеля банка достигает примерно 418 млрд рублей. Об этом рассказало издание Newsnn.ru.
Кроме того, Сбербанк в прошлом году повысил в 2 раза (до 20 млрд рублей) объемы льготного кредитования малых сельскохозяйственных предприятий. Специально для этого направления банк разработал кредит “Доверие АПК для малых фермерских хозяйств”. Сформированы 22 клиентские команды АПК и 108 универсальных команд, где превалирует АПК.
В прошлом году, на финансирование сезонных полевых работ банк выделил свыше 129 млрд рублей. Сбербанк в последнее время смягчил кредитную инвестиционную политику в отношении компании сельскохозяйственной и пищевой промышленности.