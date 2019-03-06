Спецвзвод ДПС начал патрулировать опасные участки дорог в Тюменской области

Специализированный взвод ДПС был образован 1 марта. С момента создания сотрудники несли дежурство в Исетском, Тюменском, Ярковском районах, а также в Заводоуковске и Ялуторовске.
Наряды взвода выявили около 300 нарушений ПДД, отстранили от управления транспортом 13 водителей в состоянии опьянения, пять водителей, которые не имели права на управление транспортом, привлекли более 80 автомобилистов к административной ответственности за превышение скорости.
Спецвзвод возглавил майор полиции Андрей Бетц. По его словам, автоинспекторы получили новые патрульные машины.