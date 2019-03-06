Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы в праздничные дни

7 марта – рабочий день в офисах будет сокращен на один час.
8 марта – выходной день во всех офисах банка.
9 марта – стандартный рабочий день для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу. Совершить необходимые финансовые операции тюменцы смогут в следующих офисах:
|
г.Тюмень
|
ул. Московский тракт, 118
|
09:00 - 18:00
|
г.Тюмень
|
ул. Червишевский тракт, 19
|
10:00 - 15:00
|
г.Тюмень
|
ул. Моторостроителей, 5
|
09:30 - 16:00
|
г.Тюмень
|
ул. Республики, 146/2
|
09:30 - 15:30
|
г.Тюмень
|
ул. Пермякова, 63/1
|
09:30 - 16:30
|
г.Тюмень
|
ул. Газовиков, 43/1
|
09:00 - 16:00
|
г.Тюмень
|
ул. Ямская, 75/1, 75/2
|
09:00 - 17:30
|
г.Тюмень
|
ул. Беляева, 35 корпус 1/2
|
10:00 - 16:00
|
г.Тюмень
|
ул. Мориса Тореза, 1/1
|
09:00 - 17:00
|
г.Тюмень
|
ул. Пермякова, 46
|
09:00 - 18:00
|
г.Тюмень
|
ул. Александра Пушкина, 11
|
09:00 - 13:15
10 марта–выходной день во всех офисах банка.
С 11 марта подразделения Сбербанка будут работать в обычном режиме по установленному графику.
«Современные технологии Сбербанка позволяют нашим клиентам самостоятельно совершать практически любые финансовые операции без посещения офисов банка. Воспользоваться финансовыми услугами банка клиенты могут в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк», – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru или по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.