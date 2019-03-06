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Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы в праздничные дни

6 марта 2019, 12:35
Фото: пресс-служба "Сбербанка"
В связи с празднованием Международного женского дня Тюменское отделение Сбербанка информирует клиентов о режиме работы офисов по обслуживанию физических лиц в период с 7 по 10 марта 2019 года.
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Тюмень

7 марта – рабочий день в офисах будет сокращен на один час.

8 марта – выходной день во всех офисах банка.

9 марта – стандартный рабочий день для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу. Совершить необходимые финансовые операции тюменцы смогут в следующих офисах:

г.Тюмень

ул. Московский тракт, 118

09:00 - 18:00

г.Тюмень

ул. Червишевский тракт, 19

10:00 - 15:00

г.Тюмень

ул. Моторостроителей, 5

09:30 - 16:00

г.Тюмень

ул. Республики, 146/2

09:30 - 15:30

г.Тюмень

ул. Пермякова, 63/1

09:30 - 16:30

г.Тюмень

ул. Газовиков, 43/1

09:00 - 16:00

г.Тюмень

ул. Ямская, 75/1, 75/2

09:00 - 17:30

г.Тюмень

ул. Беляева, 35 корпус 1/2

10:00 - 16:00

г.Тюмень

ул. Мориса Тореза, 1/1

09:00 - 17:00

г.Тюмень

ул. Пермякова, 46

09:00 - 18:00

г.Тюмень

ул. Александра Пушкина, 11

09:00 - 13:15

10 марта–выходной день во всех офисах банка.

С 11 марта подразделения Сбербанка будут работать в обычном режиме по установленному графику.

«Современные технологии Сбербанка позволяют нашим клиентам самостоятельно совершать практически любые финансовые операции без посещения офисов банка. Воспользоваться финансовыми услугами банка клиенты могут в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк», – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru или по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.

#Новости#Работа#Праздники#Сбербанк#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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