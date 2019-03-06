Просроченная задолженность по кредитам в Тюмени выше, чем у соседей в ХМАО и ЯНАО

По информации Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), в январе текущего года в России было выдано 2,58 млн новых кредитов общим объемом 550,61 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 5%, а объемы кредитования поднялись на 19% по сравнению с январем прошлого года (2,46 млн кредитов на 463,81 млрд руб.). Лидером по темпам роста в январе стал сегмент кредитов наличными.
В Тюменской области с начала прошлого года общее количество кредитов физлицам выросло на 23%, при этом объемы кредитования увеличились на 45%. В январе 2019 года было выдано 31,3 тыс. кредитов наличными на общую сумму 6,57 млрд руб. против 28,8 тыс. кредитов на 5,53 млрд руб. годом ранее.
Средний чек по кредитам наличными вырос на 17%: с 225 до 264 тыс. руб.
Количество новых кредитных карт выросло в годовом отношении на 5%, сумма одобренных лимитов выросла на 12%. В январе нынешнего года было выдано 9,1 тыс. карт с общим лимитом 679,39 млн руб. Год назад было выдано 8,6 тыс. кредиток с лимитом 604,6 млн руб. Средний лимит по карте вырос на 7%: с 69 до 74 тыс. руб.
Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в январе 2019 г., показало отрицательную динамику, снизившись на 23% в годовом отношении, а объемы выданных кредитов сократились на 9%.
Всего в регионе в январе было выдано 839 ипотечных кредитов на 1,66 млрд руб, годом ранее – 1 тыс. кредитов на 1,83 млрд руб.
Средний чек по ипотеке увеличился за год на 18%: с 1,68 до 1,9 млн руб.
Количество новых автокредитов выросло на 5%, объемы увеличились на 7%. В январе этого года было выдано 469 кредитов на 355,5 млн руб., годом ранее банки выдали 471 кредит на 333,3 млн руб. Средняя сумма нового автокредита выросла на 7%: с 707,7 до 758 тыс. руб.
Количество новых POS-кредитов (выданных в торговых точках) снизилось на 4%, а объемы выдачи снизились на 3% по сравнению с прошлым годом. В январе было выдано 7,3 тыс. POS-кредитов общим объемом 260,1 млн руб., а годом ранее – 7,7 тыс. кредитов на сумму 268 млн руб. Средний чек по POS-кредитам вырос на 1%: с 34,8 до 35,1 тыс. руб.
В Запсибкомбанке прокомментировали ситуацию с кредитованием населения. По статистике банка, в 2018-м кредитные договоры заключили 24,9 тыс. человек. Общий объём выданных средств составил 11,7 млрд рублей, а 52,7% клиентов, оформивших кредиты в 2018 году, сделали это не в первый раз. Более 11 тыс. клиентов банка обращались за кредитами два и более раз.
Директор дирекции розничного бизнеса Запсибкомбанка Иван Бочарников считает, что это связано с лояльными условиями, которые предлагает кредитное учреждение.
«Каждому, кто имеет положительную кредитную историю, новый кредит мы предлагаем на индивидуальных условиях со сниженной процентной ставкой. Наши специалисты стремятся предугадать потребности клиента, поэтому лимиты по всем видам кредитования – потребительскому, ипотечному, лимиту кредитной карты, автокредиту – рассчитываются заранее», – рассказал Иван Бочарников.
По информации Банка России, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра по состоянию на 1 января 2019 года занимают 5-е и 6-е места в рейтинге регионов России с минимальными значениями доли просроченной задолженности кредитов населению (3,1% и 3,2% соответственно).
В Уральском федеральном округе наши северные регионы тоже лидируют – первое и второе место, соответственно. Доля просроченной задолженности населения Тюменской области без автономных округов на 1 января составила 5,2%, что практически соответствует общероссийскому показателю (5,1%).
Высокая платежная дисциплина жителей автономных округов может объясняться более высокими доходами, чем в среднем по России, а также низким уровнем безработицы.
Например, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника в Ямало-Ненецком автономном округе в декабре 2018 года составила 96,8 тыс. рублей, в ХМАО - Югре – 71 тыс. рублей. В округах сохраняется низкая численность официально зарегистрированных безработных: в январе 2019 года в ЯНАО - 1,9 тыс. человек, в ХМАО – Югре – 4 тыс. человек.
Имея высокую заработную плату, а также возможность устроиться на новое место при потере работы, среднестатистический заемщик Югры и Ямала может своевременно исполнять свои обязательства по кредитам.
Совокупная задолженность по кредитам физических лиц значительно возросла за год по всем трем субъектам: по Ямалу и Югре – на 18%, по Тюменской области без АО – на 23%.
На рост объемов выдачи кредитов значительное влияние оказало снижение процентных ставок на рынках ипотечного и потребительского кредитования. Например, средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась за год на 1 процентный пункт и составила 9,6%. В целом население нашей большой Тюменской области должно банкам 717 млрд рублей, из них 379 млрд – ипотечные жилищные кредиты. Это, так называемая, срочная задолженность. Объем просроченной задолженности сократился за год на 15%, ее доля снизилась с 5,3% до 3,8%.
Как считают в отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России, в нашем регионе наблюдаются позитивные тенденции и по снижению просроченной задолженности, и по росту доходов населения.
Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата возросла за год по Ямало-Ненецкому округу на 7%, по Ханты-Мансийскому – на 6%, в Тюменской области – почти на 10%.
Если сравнивать кредитную нагрузку жителей области с другими регионами, то она соответствует общероссийским показателям (в Тюменской области с учетом АО - 28%, в среднем по России – 29%). Для сравнения, в Республике Калмыкия – 44%, в Калининградской и Кировской областях – 40%. Поэтому говорить о высокой закредитованности населения области и рисках возникновения массовых неплатежей некорректно.
Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ прокомментировала «Нашему городу» информацию о просрочке кредитов для населения: «Если взять задолженность по кредитам к объему доходов за 2019 год, то в Тюменской области получается высокий показатель по кредитам, он примерно составляет 42% доходов населения. В Ханты-Мансийске - 44 %, на Ямале - 32%».
Просроченная задолженность по ипотеке на 1 января 2019 года по РФ составляет 1,1%. В Тюменской области также - 1,1%. «То есть равна среднероссийской просрочке, что не очень хорошо, – отметила Зубаревич. – Это значит, что у многих регионов показатели значительно ниже. Ханты и Ямал – 0,7 и 0,8%. Это ипотека. И у Тюменской области ее больше, и проблем с возвратом больше. Значит, когда люди брали ипотеку, то основательно не просчитали свой бюджет».
В среднем по стране просроченных займов без жилищных кредитов на 1 января 2019 года зафиксировано 8,1%. В Тюменской области «просрочка» составляет – 8,2%. В ХМАО - 5,4%, в ЯНАО – 3,9%.
«Это значит, что в округах меньше проблем по выплате потребительских кредитов. На юге Тюменской области зарплаты ниже, чем в округах, а кредитная активность высокая, поэтому кредиты сложнее возвращать», - пояснила Наталья Зубаревич.
По словам Натальи Зубаревич, рациональность российского потребителя – это неведомая история. И связана она зачастую с низкой финансовой грамотностью населения. «Хотелок» много, надежда на авось большая, а расчет рисков минимальный», - прокомментировала ситуацию профессор.