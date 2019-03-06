Просроченная задолженность по кредитам в Тюмени выше, чем у соседей в ХМАО и ЯНАО

Просроченная задолженность по ипотеке на 1 января 2019 года по РФ составляет 1,1%. В Тюменской области также - 1,1%. «То есть равна среднероссийской просрочке, что не очень хорошо, – отметила Зубаревич. – Это значит, что у многих регионов показатели значительно ниже. Ханты и Ямал – 0,7 и 0,8%. Это ипотека. И у Тюменской области ее больше, и проблем с возвратом больше. Значит, когда люди брали ипотеку, то основательно не просчитали свой бюджет».