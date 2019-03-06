Омская область не захотела присоединяться к Уралу

Ранее полпред президента в УрФО Николай Цуканов предложил отдать Омскую область в его макроэкономическое пространство.
Полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло ответил, что в ближайшем будущем Омск останется в его зоне ответственности. Однако все может быстро измениться, учитывая недавно утвержденную стратегию пространственного развития России.
Меняйло уверен, что Омская область останется частью экономического макрорегиона «Южная Сибирь». Согласно совсем недавно утвержденной стратегии пространственного развития России, в Южно-Сибирское образование также входят Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская, Томская и Кемеровская области.
«В феврале 2019 года была утверждена стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. Согласно стратегии, Омская область, наряду с Республикой Алтай, Алтайским краем, Кемеровской, Новосибирской и Томской областями, вошла в Южно-Сибирский макрорегион. В дальнейшей работе федеральные и региональные органы власти будут руководствоваться этой стратегией и планом по ее реализации», - Сергей Меняйло.
Напомним, Николай Цуканов выступил с инициативой о включении в макрорегион «Урал» не только Омска, но и Перми. Пока его идею в Министерстве экономического развития России, куда он обращался с таким предложением, не поддержали.