Омская область не захотела присоединяться к Уралу

«В феврале 2019 года была утверждена стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. Согласно стратегии, Омская область, наряду с Республикой Алтай, Алтайским краем, Кемеровской, Новосибирской и Томской областями, вошла в Южно-Сибирский макрорегион. В дальнейшей работе федеральные и региональные органы власти будут руководствоваться этой стратегией и планом по ее реализации», - Сергей Меняйло.