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Новые квартиры в ЖК «Звездный городок» затопило водой

6 марта 2019, 11:42
Фото: YouTube
В Тюмени в элитной новостройке ЖК «Звездный городок» на улице Тимофея Чаркова корпус 1 затопило сразу несколько десятков квартир. По информации горожан, уровень воды достигал в квартирах 30 см. Вода лилась с пятого этажа.
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Тюмень

Вода текла по люстрам и розеткам, натяжные потолки не выдерживали. На данный момент проводку нижних этажей придется менять.

В УК «Снегири» дома пообещали компенсировать ущерб, если жильцы докажут, что виноват застройщик. Застройщик несет гарантийные обязательства перед жильцами новых квартир.

Между тем представитель УК Андрей Васильков решил связаться с журналистами «Рен ТВ» и предложил не публиковать данный материал в СМИ пообещав «компенсацию».

«Может быть, он вообще не будет выходить. Если надо, с нашей стороны могут быть компенсации», пояснил Васильков. Журналисты обратились в прокуратуру, заподозрив попытку дачи взятки. На данный момент инициирована проверка ЧП на улице Тимофея Чаркова корпус 1. Более того, будет дана оценка действий представителя УК.

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