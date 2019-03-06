Новые квартиры в ЖК «Звездный городок» затопило водой

Вода текла по люстрам и розеткам, натяжные потолки не выдерживали. На данный момент проводку нижних этажей придется менять.
В УК «Снегири» дома пообещали компенсировать ущерб, если жильцы докажут, что виноват застройщик. Застройщик несет гарантийные обязательства перед жильцами новых квартир.
Между тем представитель УК Андрей Васильков решил связаться с журналистами «Рен ТВ» и предложил не публиковать данный материал в СМИ пообещав «компенсацию».
«Может быть, он вообще не будет выходить. Если надо, с нашей стороны могут быть компенсации», пояснил Васильков. Журналисты обратились в прокуратуру, заподозрив попытку дачи взятки. На данный момент инициирована проверка ЧП на улице Тимофея Чаркова корпус 1. Более того, будет дана оценка действий представителя УК.