Новые квартиры в ЖК «Звездный городок» затопило водой

«Может быть, он вообще не будет выходить. Если надо, с нашей стороны могут быть компенсации», пояснил Васильков. Журналисты обратились в прокуратуру, заподозрив попытку дачи взятки. На данный момент инициирована проверка ЧП на улице Тимофея Чаркова корпус 1. Более того, будет дана оценка действий представителя УК.