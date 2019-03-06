Московская фирма произведет поставку томографа в ОБ №3 за 80 млн рублей

Госконтракт на поставку томографа выиграла фирма ООО «Макроактив» из Москвы. Организация была единственной, подавшей заявку. Фирма обязуется провести обучение специалистов правилам эксплуатации и технического обслуживания. Сообщается, что «Макроактив» много лет занимается спецоборудованием для больниц. Фирма ранее выигрывала подобные аукционы. Организация работает около трех лет, владельцем является Игорь Щербина. Отмечается, что московская фирма поставляет оборудование в больницы ХМАО и Тюменской области.