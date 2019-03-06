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Московская фирма произведет поставку томографа в ОБ №3 за 80 млн рублей

6 марта 2019, 11:00
Фото: pixabay.com
В Тобольскую Областную больницу №3 в ближайшее время поступит томограф. Отмечается, что стоимость оборудования и его установка составят 80,56 млн рублей.

Госконтракт на поставку томографа выиграла фирма ООО «Макроактив» из Москвы. Организация была единственной, подавшей заявку. Фирма обязуется провести обучение специалистов правилам эксплуатации и технического обслуживания. Сообщается, что «Макроактив» много лет занимается спецоборудованием для больниц. Фирма ранее выигрывала подобные аукционы. Организация работает около трех лет, владельцем является Игорь Щербина. Отмечается, что московская фирма поставляет оборудование в больницы ХМАО и Тюменской области.

За последние два года компания заключила контрактов на 136 млн рублей с лечебными учреждениями Тюменского региона. С управлением капитального строительства Югры — на 100 млн.

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#Новости#ОБ №3#Тобольск#Больницы#Эксклюзив#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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