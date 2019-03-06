Карантин. Девять школ и восемь детских садов закрыты в Тюменской области

Отмечается, что карантин действует в 24 классах и нескольких группах детсадов. При этом, с точки зрения распространение ОРВИ, у врачей нет опасений. Отмечаются локальные вспышки заболевания.
На данный момент показатель заболеваемости ниже эпидемпорога на 28 %. По информации врачей поликлиник, общее число вызовов, связанных с ОРВИ, постепенно сокращается. Тем не менее, посетители больниц с признаками ОРВИ проходят через «фильтр». Отмечаются отдельные вспышки заболевания у детей.
В марте в Тюменской области отмечается потепление, что влияет на распространение инфекции. Активность болезнетворных вирусов должна снизиться к концу месяца.