Карантин. Девять школ и восемь детских садов закрыты в Тюменской области

На данный момент показатель заболеваемости ниже эпидемпорога на 28 %. По информации врачей поликлиник, общее число вызовов, связанных с ОРВИ, постепенно сокращается. Тем не менее, посетители больниц с признаками ОРВИ проходят через «фильтр». Отмечаются отдельные вспышки заболевания у детей.