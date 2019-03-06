Алгоритм защиты контента Немезида вдвое снизил плагиат ВКонтакте

Алгоритм Немезида в автоматическом режиме ищет повторяющиеся публикации, отправляя их на рассмотрение специальной группе модераторов. Сообщить о незаконном копировании контента может и любой пользователь ВКонтакте. Для этого на записи необходимо нажать кнопку «Пожаловаться» и в открывшемся списке выбрать пункт «Неоригинальный контент». К сообществам, уличённым в плагиате, могут быть применены различные наказания — вплоть до отключения от системы монетизации и запрета на публикации гиперссылок.