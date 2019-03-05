За сутки в Тобольске выпало более половины месячной нормы снега

Последствия снегопада устраняют несколько десятков единиц техники, в том числе: грейдеры, тракторы, погрузчики, комбинированные дорожные машины и самосвалы. Задействовано более 100 специалистов.
От выпавшего снега очищают центральные улицы в нагорной и подгорной частях города, по которым осуществляются пассажирские перевозки. Позднее техника зайдет в микрорайоны.
По словам заместителя главы Тобольска Александра Шпиренко, подрядные организации получили установку не ждать окончания снегопада, а начать работу по устранению его последствий сразу, как поступило штормовое предупреждение от МЧС. На улицы было выведено максимальное количество техники.
Управляющие компании города обращаются к автомобилистам с просьбой убрать свои транспортные средства с прилегающих территорий, чтобы они могли очистить придомовые территории.