Yota запустила продажи своих продуктов в «М.Видео»

«В Yota мы постоянно работаем над стратегией развития партнерских продаж. Сегодня Yota уже работает со многими розничными сетями, среди которых Эльдорадо, Связной, DNS. Мы рады, что компания «М.Видео» вошла в число наших партнеров, уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным», - комментирует директор департамента развития партнерских отношений Yota Артем Ярославов.