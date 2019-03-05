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Yota запустила продажи своих продуктов в «М.Видео»

5 марта 2019, 04:00
Теперь продукты Yota доступны для покупки во всех магазинах «М.Видео». В розничной сети будет представлена вся линейка продуктов Yota: SIM-карты для смартфона, SIM-карты для планшета, модемы и роутеры.
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Тюмень

Во всех 480 магазинах сети оборудованы специальные стойки, где каждый покупатель может подобрать подходящий продукт Yota, а консультант «М.Видео» поможет с выбором.

«В Yota мы постоянно работаем над стратегией развития партнерских продаж. Сегодня Yota уже работает со многими розничными сетями, среди которых Эльдорадо, Связной, DNS. Мы рады, что компания «М.Видео» вошла в число наших партнеров, уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным», - комментирует директор департамента развития партнерских отношений Yota Артем Ярославов.

«Для развития телеком-направления сети принципиально важно давать клиентам максимально широкий выбор товаров и услуг. Поэтому появление в розничном ассортименте SIM-карт, модема и роутера от Yota, безусловно, позитивный тренд. Теперь в m_mobile от «М.Видео» представлены продукты всех пяти ключевых операторов», - прокомментировал руководитель направления m_mobile в «М.Видео» Александр Зенякин.

Yota российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

Розничная сеть «М.Видео»крупнейшая российская розничная компания, которая объединяет бренды на рынке бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо», а также маркетплейс Goods.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Технологии
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