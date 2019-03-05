ВЦИОМ не опубликовал мнение граждан о «Профсоюзе Навального»

Сначала респондентов спросили о зарплатах бюджетникам, вторая часть касалась работы профсоюзов. Далее граждан спросили о деятельности Навального и отношении к нему. Отдельная часть касалась «Профсоюза Навального» - проекта, который преследует цель в повышении зарплаты бюджетникам. Интервьюеров интересовало, чего хочет добиться Навальный, создавая этот профсоюз, – роста зарплат или популярности.