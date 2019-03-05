ВЦИОМ не опубликовал мнение граждан о «Профсоюзе Навального»

По данным СМИ, о том, что социологи спрашивали о Навальном, подтвердил человек, который попал в выборку. Измерение общественного мнения было проведено 12 февраля.
Сначала респондентов спросили о зарплатах бюджетникам, вторая часть касалась работы профсоюзов. Далее граждан спросили о деятельности Навального и отношении к нему. Отдельная часть касалась «Профсоюза Навального» - проекта, который преследует цель в повышении зарплаты бюджетникам. Интервьюеров интересовало, чего хочет добиться Навальный, создавая этот профсоюз, – роста зарплат или популярности.
По данным ВЦИОМа 53% опрошенных считают, что профсоюзы не помогают защищать трудовые права и не играют значительной роли в защите работников (82%).