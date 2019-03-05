В университете Дмитрия Пожарского студентов учат по лекалам Третьего Рейха

Университет открылся в 2013 году благодаря деньгам Русского фонда содействия образованию и науке, пишут «Новые известия». Основатели вуза решили «воспитать аристократическую элиту». При этом главный «аристократ» – ректор вуза Алексей Савватеев – не стесняется делать громкие заявления о национальных меньшинствах:
Он заявил, что надеется возродить классическое образование, воспитав людей, которые смогут внедриться во властные структуры для управления «серыми массами». То есть университет Пожарского – это такой закрытый клуб для избранных, «будущих властелинов мира», которым можно внушить чувство собственной исключительности , а попутно – ненависть к людям.
Помимо ректора, вуз славится и другими деятелями «науки», которые считают себя элитой и обладают «сакральными» знаниями по управлению страной. Один из таких – ктитор университета Михаил Поваляев, который заявил, что правители и правительство всего лишь иллюзия. «Так же было в Смутное время. Вот Д.А. Медведев недавно выступал в Давосе, и он, наверное, убежден, что он правитель России, но на самом деле это не так», – сказал «профессор». В борьбе со смутой, полагает он, поможет кристаллизация.
Руководитель магистратуры по одному из направлений Алексей Любжин не стесняется говорить в соцсетях о своей ненависти ко всему человечеству, добавляя, что ему нет никакого дела до национальных и гендерных проблем.
Сочетание ненависти к человечеству, непоколебимое самоощущение превосходства и желание управления тупым стадом – вот такой коктейль готовит для «элиты» университет Дмитрия Пожарского. Несмотря на то, что в стране существуют уголовные статьи за разжигание ненависти, экстремизм, пропаганду нацизма и фашизма, работают они лишь в отношении запрещенных группировок. На доморощенных аристократов, которые живут по лекалам Третьего Рейха, закон почему-то не распространяется.