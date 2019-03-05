В университете Дмитрия Пожарского студентов учат по лекалам Третьего Рейха

Помимо ректора, вуз славится и другими деятелями «науки», которые считают себя элитой и обладают «сакральными» знаниями по управлению страной. Один из таких – ктитор университета Михаил Поваляев, который заявил, что правители и правительство всего лишь иллюзия. «Так же было в Смутное время. Вот Д.А. Медведев недавно выступал в Давосе, и он, наверное, убежден, что он правитель России, но на самом деле это не так», – сказал «профессор». В борьбе со смутой, полагает он, поможет кристаллизация.