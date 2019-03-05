В Тюмени после ремонта открылся центральный офис Сбербанка

С 4 марта офис по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов, расположенный по адресу: ул. Рижская, д. 61,будет работать в привычном режиме: с физическими лицами – с 9:00 до 18:00, с корпоративными клиентами – с 9:00 до 17:00.