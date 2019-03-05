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В Тюмени после ремонта открылся центральный офис Сбербанка

5 марта 2019, 11:31
Фото: пресс-служба "Сбербанка"
В Тюмени после капитального ремонта возобновил свою работу центральный офис Тюменского отделения Сбербанка №29/0330.
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Тюмень

С 4 марта офис по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов, расположенный по адресу: ул. Рижская, д. 61,будет работать в привычном режиме: с физическими лицами – с 9:00 до 18:00, с корпоративными клиентами – с 9:00 до 17:00.

В обновленном офисе с современным интерьером и техническим оснащением клиенты могут получить полный перечень банковских услуг, а в круглосуточной зоне самообслуживания – совершать операции в любое удобное время.

«Реализуя программу переформатирования офисов, мы стремимся обеспечить максимальный комфорт и удобство для наших клиентов при совершении банковских операций. Данный офис банка всегда был одним из самых востребованных клиентами. Уверен, что тюменцы и гости города по достоинству оценят позитивные изменения в организации работы офиса», – прокомментировал заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

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#Новости#Сбербанк#Тюмень#Павел Захаров#Экономика
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