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Тюмень вошла в тройку лидеров в рейтинге лучших дорог России

5 марта 2019, 10:38
Фото: Новости Волгограда
Дороги в Тюменской области вошли в тройку лидеров по результатам опроса, проведенного в 83 субъектах России.
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Тюмень

Итоги опроса подвели в Москве на всероссийском совещании национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Жителей просили оценить качество дорог, ответив на вопрос: «В городе и регионе хорошие дороги?». По результатам опроса, Тюменская область заняла второе место по степени удовлетворенности дорог жителями региона. Лучше дороги оказались только в Чечне.

47% опрошенных жителей в Тюменской области отметили, что их полностью устраивает качество региональных и местных дорог, ещё 41% ответили, что есть небольшие замечания к качеству. 12% опрошенных высказались, что тюменские дороги плохого качества и нуждаются в срочном ремонте.

В 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут ремонтироваться не только дороги Тюмени и Тюменского района, а всех 26 муниципальных образований.

Особое внимание власти региона планируют уделить снижению аварийности. В связи с этим для повышения качества управления дорожным движением в регионе начнут внедрять интеллектуальные системы. Кроме этого, планируется ужесточить контроль за соблюдением правил дорожного движения. В результате к 2024 году смертность в результате ДТП должна сократиться втрое.

Дата публикации: 25 декабря 2019 года

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