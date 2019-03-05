Тюмень вошла в тройку лидеров в рейтинге лучших дорог России

Особое внимание власти региона планируют уделить снижению аварийности. В связи с этим для повышения качества управления дорожным движением в регионе начнут внедрять интеллектуальные системы. Кроме этого, планируется ужесточить контроль за соблюдением правил дорожного движения. В результате к 2024 году смертность в результате ДТП должна сократиться втрое.