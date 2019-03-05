Регоператор по обращению с ТКО вывез почти 40 тыс. тонн мусора в Тюмени с начала года

Итоги работы за два первых месяца 2019 года подвел региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюмени ООО «ТЭО». Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе компании, количество отходов, поступающих на мусоросортировочный завод, увеличилось на 25%.

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