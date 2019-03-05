Регоператор по обращению с ТКО вывез почти 40 тыс. тонн мусора в Тюмени с начала года

Всего региональный оператор вывез почти 40 тыс. тонн ТКО из Тюмени и Тюменского района. Ежедневно специализированная техника вывозит более 650 тонн твердых коммунальных отходов. Весь мусор проходит цикл сортировки на заводе в Тюмени.
По словам генерального директора ООО «ТЭО» Константина Фрумкина, ежедневно на линии в городе и Тюменском районе выходит около 80 единиц специализированной техники: мусоровозы разных типов загрузки (боковой и задней), тракторы и самосвалы.
Константин Фрумкин отметил, что сейчас в регионе проводится плановое обновление контейнерного парка.
«В ближайшее время в поселке Боровский поставим дополнительные баки для накопления отходов. Продолжается корректировка графиков вывоза ТКО. Там, где необходимо, заменим перевозчиков, по работе которых будут продолжаться жалобы», - сказал он.
На предприятии подчеркнули, что первые месяцы работы регионального оператора прошли «в активном рабочем режиме». «Контейнерные площадки опустошаются, заявки, поступающие от жителей, отрабатываются в ближайшие сутки. Практически все перевозчики справляются с вывозом отходов на подведомственных территориях», - отметили в «ТЭО».
Также региональный оператор ежедневно принимает сообщения о переполненных контейнерных площадках с 7 утра до 23 вечера по телефону 8-800-250-73-26 и через форму обратной связи на сайте http://teo.ecotko.ru/callback-full/.