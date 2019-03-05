nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Регоператор по обращению с ТКО вывез почти 40 тыс. тонн мусора в Тюмени с начала года

5 марта 2019, 06:56
Фото: Пресс-служба ООО «ТЭО»
Итоги работы за два первых месяца 2019 года подвел региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюмени ООО «ТЭО». Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе компании, количество отходов, поступающих на мусоросортировочный завод, увеличилось на 25%.
Сюжет
Тюмень

Всего региональный оператор вывез почти 40 тыс. тонн ТКО из Тюмени и Тюменского района. Ежедневно специализированная техника вывозит более 650 тонн твердых коммунальных отходов. Весь мусор проходит цикл сортировки на заводе в Тюмени.

По словам генерального директора ООО «ТЭО» Константина Фрумкина, ежедневно на линии в городе и Тюменском районе выходит около 80 единиц специализированной техники: мусоровозы разных типов загрузки (боковой и задней), тракторы и самосвалы.

Константин Фрумкин отметил, что сейчас в регионе проводится плановое обновление контейнерного парка.

«В ближайшее время в поселке Боровский поставим дополнительные баки для накопления отходов. Продолжается корректировка графиков вывоза ТКО. Там, где необходимо, заменим перевозчиков, по работе которых будут продолжаться жалобы», - сказал он.

На предприятии подчеркнули, что первые месяцы работы регионального оператора прошли «в активном рабочем режиме». «Контейнерные площадки опустошаются, заявки, поступающие от жителей, отрабатываются в ближайшие сутки. Практически все перевозчики справляются с вывозом отходов на подведомственных территориях», - отметили в «ТЭО».

Также региональный оператор ежедневно принимает сообщения о переполненных контейнерных площадках с 7 утра до 23 вечера по телефону 8-800-250-73-26 и через форму обратной связи на сайте http://teo.ecotko.ru/callback-full/.

Материалы по теме
Строительный мусор в новостройках Тюмени выводит из строя новые контейнеры
#Новости#Мусороперерабатывающий завод#Тюменское экологическое объединение#Мусор#Тюмень#Павел Захаров#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25