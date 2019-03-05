На тюменскую блогершу напали 7 человек. Возбуждено административное производство

Сообщается, что 22 февраля после уроков 15-летняя тюменка вышла из школы, и в этот момент на неё напали семь человек. По словам пострадавшей, она их не знала. Изначально они пытались её унизить, высказавшись о внешности девушки. Далее ей были нанесены около десяти ударов. Она получила ушиб головы, разбита губа. Блогерша отмечает, что все произошло на глазах у охранника.