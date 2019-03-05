На тюменскую блогершу напали 7 человек. Возбуждено административное производство

Сообщается, что 22 февраля после уроков 15-летняя тюменка вышла из школы, и в этот момент на неё напали семь человек. По словам пострадавшей, она их не знала. Изначально они пытались её унизить, высказавшись о внешности девушки. Далее ей были нанесены около десяти ударов. Она получила ушиб головы, разбита губа. Блогерша отмечает, что все произошло на глазах у охранника.
В этот же день родители девушки обратились в МВД. Сообщается, что возбуждено административное производство по статье «Побои».
Ситуацией заинтересовались в департаменте образования областной столицы. Сообщается, что по факту нападения будет «проведена внеплановая проверка».
Известно, что в соцсети Инстаграм девушка имеет псевдоним subbotinaaazz. На её страницу подписаны 175 тыс. человек.