Мохмад-Эми Ахмадов: как происходило возрождение ПФР в Чечне

Отделение ПФР по Чеченской Республике сегодня обслуживает более 417 тысяч пенсионеров. Ведомство полностью перешло на современные технологии. Реализованы и собственные инновации. Так, с помощью сервиса «Видеоприемная руководства» любой житель республики может связаться по видеосвязи с руководителями того или иного отделения. Это позволяет обсудить проблемы или замечания почти столь же эффективно, как при личном визите. Новинку уже планируют ввести и на федеральном уровне. В Чечне также есть свой консультант в Whatsapp, поэтому задать интересующие вопросы сотрудникам можно и в таком формате. Кроме этого, для удобства населения работает 20 клиентских служб.