Мохмад-Эми Ахмадов: как происходило возрождение ПФР в Чечне

Он отметил, что мирная жизнь в регионе начала восстанавливаться после назначения его руководства летом 2000 года. Тогда же начал свою работу работу Пенсионный фонд Ленинского района города Грозного, возглавляемый в то время Ахмадовым, информируют «Новые известия».
Незадолго до этих событий прилегающая к зданию ПФР территория была подвержена массированному обстрелу. Чтобы спасти архив, Ахмадов решил вывести его к себе домой, в Шали. Однако солдаты тогда чуть не расстреляли его за это, решив, что у него в руках находится «дудаевский архив». Один из руководителей операции посмотрел документы и отметил приказ о расстреле. Позднее весь архив был перевезен в Грозный, что стало важным шагом в восстановлении данных.
По воспоминанием Ахмадова, время тогда было очень неспокойным. Часто сотрудники ПФР лично развозили пенсионерам деньги. Однако большие суммы привлекали грабителей и подобные методы становились причиной трагедий. Тогда Ахмадов попросил содействия у главы Чечни Ахмад-Хаджи Кадырова, который выделил для защиты работников фонда от налетов спецподразделение.
По словам Ахмадова, пожилые люди пользуются в Чечне большим авторитетом. Однако две военные компании негативно отразился на их самочувствии, добавил он.
Отделение ПФР по Чеченской Республике сегодня обслуживает более 417 тысяч пенсионеров. Ведомство полностью перешло на современные технологии. Реализованы и собственные инновации. Так, с помощью сервиса «Видеоприемная руководства» любой житель республики может связаться по видеосвязи с руководителями того или иного отделения. Это позволяет обсудить проблемы или замечания почти столь же эффективно, как при личном визите. Новинку уже планируют ввести и на федеральном уровне. В Чечне также есть свой консультант в Whatsapp, поэтому задать интересующие вопросы сотрудникам можно и в таком формате. Кроме этого, для удобства населения работает 20 клиентских служб.
На сайте ведомства или с помощью портала Госуслуг можно получить любую услугу в режиме онлайн. Все это способствует тому, что в Чечне отмечается самый высокий уровень удовлетворенности граждан качеством работы Пенсионного фонда.
Власти республики также стремятся к взаимодействию с ПФР. Хорошую поддержку фонду оказывает глава республики Рамзан Кадыров. На мероприятиях в честь юбилея отделения он отметил, что испытывает гордость от внесения своей лепты в воссоздание Пенсионного фонда в регионе. Он подчеркнул, что ведомство является одним из образцовых в республике.