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Из тюменских аптек срочно изымают опасные для сердца таблетки от кашля

5 марта 2019, 10:55
Фото: pixabay.com
В России из аптек срочно изымают опасные для сердца таблетки от кашля «Эриспирус» французской фармацевтической корпорации. По информации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в нём присутствует фенспирид, нарушающий сердечный ритм пациента.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время опасное лекарство доступно в таблетках и в виде сиропа. Между тем, продавцам в срочном порядке необходимо предоставить в Росздравнадзор сведения о возврате данных лекарственных средств поставщикам.

В составе активных компонентов препарата содержится фенспирид. Его опасность была доказана французскими учеными в январе.

При этом в феврале из аптек был изъят сироп от кашля «Эреспал» из-за содержания вредных веществ. Его часто выписывали взрослым и детям при заболеваниях дыхательных путей. Французская компания «Сервье» уже прекратила производство данного препарата.

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#Новости#Лекарства#Аптеки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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