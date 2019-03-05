Из тюменских аптек срочно изымают опасные для сердца таблетки от кашля

В настоящее время опасное лекарство доступно в таблетках и в виде сиропа. Между тем, продавцам в срочном порядке необходимо предоставить в Росздравнадзор сведения о возврате данных лекарственных средств поставщикам.
В составе активных компонентов препарата содержится фенспирид. Его опасность была доказана французскими учеными в январе.
При этом в феврале из аптек был изъят сироп от кашля «Эреспал» из-за содержания вредных веществ. Его часто выписывали взрослым и детям при заболеваниях дыхательных путей. Французская компания «Сервье» уже прекратила производство данного препарата.