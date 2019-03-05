Генконсул ФРГ Штефан Кайль заявил о продолжении партнерства с Тюменской областью

Александр Моор поблагодарил консула за визит, рассказал ему об основных экономических показателях области и предложил рассмотреть несколько направлений сотрудничества: локализацию в регионе производств в нефтегазовом машиностроении, приборостроении и нефтесервисе, кооперацию в строительной отрасли, реализацию проектов по глубокой деревопереработке, сотрудничество в санаторно-курортной сфере.