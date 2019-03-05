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Генконсул ФРГ Штефан Кайль заявил о продолжении партнерства с Тюменской областью

5 марта 2019, 05:29
Фото: Pixabay
Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором подтвердил готовность Германии к дальнейшему партнерству с регионом.

По мнению Штефана Кайля, потенциал сотрудничества еще не исчерпан, а немецкие предприниматели «высоко ценят поддержку», которую оказывает им правительство региона.

«Создание на Тюменской земле предприятий с немецким капиталом имеет большое значение для развития экономического сотрудничества между Тюменской областью и Федеративной Республикой Германия», - отметил Кайль.

Александр Моор поблагодарил консула за визит, рассказал ему об основных экономических показателях области и предложил рассмотреть несколько направлений сотрудничества: локализацию в регионе производств в нефтегазовом машиностроении, приборостроении и нефтесервисе, кооперацию в строительной отрасли, реализацию проектов по глубокой деревопереработке, сотрудничество в санаторно-курортной сфере.

«Визит деловой делегации Германии послужит хорошим продолжением развития взаимовыгодного экономического, образовательного и культурного сотрудничества. Уверен, это придаст дополнительный импульс расширению двусторонних отношений между Тюменской областью и Федеративной Республикой Германия. Мы готовы к активной совместной деятельности в самых разных сферах», - отметил Александр Моор.

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