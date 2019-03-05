Директор школы в Тюменской области, где погиб ученик, получила условный срок

В середине сентября 2017 года восьмилетний ученик школы из-за обвала грунта на брусчатке во дворе учебного заведения провалился под землю в канализацию. В этот момент рядом находились и другие дети, а также учитель.
Несмотря на то, что все они после случившегося побежали к провалу, найти ребенка им так и не удалось. Глубина ямы оказалась почти три метра. Мальчика достали лишь через полтора часа. Прибывшим к этому моменту медикам оставалось лишь констатировать смерть мальчика.
По данному факту в отношении директора школы было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил директора образовательного учреждения к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, а также к штрафу в 1 млн рублей в пользу родителей погибшего ребенка.