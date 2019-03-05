nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Директор школы в Тюменской области, где погиб ученик, получила условный срок

5 марта 2019, 08:30
Фото: pixabay.com
Викуловский районный суд Тюменской области поставил точку в уголовном деле в отношении директора средней школы №2, где в 2017 году из-за обрушения грунта погиб ребенок.
Сюжет
Тюмень

В середине сентября 2017 года восьмилетний ученик школы из-за обвала грунта на брусчатке во дворе учебного заведения провалился под землю в канализацию. В этот момент рядом находились и другие дети, а также учитель.

Несмотря на то, что все они после случившегося побежали к провалу, найти ребенка им так и не удалось. Глубина ямы оказалась почти три метра. Мальчика достали лишь через полтора часа. Прибывшим к этому моменту медикам оставалось лишь констатировать смерть мальчика.

По данному факту в отношении директора школы было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил директора образовательного учреждения к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, а также к штрафу в 1 млн рублей в пользу родителей погибшего ребенка.

Материалы по теме
Отделался выговором: в Ишиме наказали директора школы, где обрушилась штукатурка 
#Новости#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25