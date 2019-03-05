Директор школы в Тюменской области, где погиб ученик, получила условный срок

Несмотря на то, что все они после случившегося побежали к провалу, найти ребенка им так и не удалось. Глубина ямы оказалась почти три метра. Мальчика достали лишь через полтора часа. Прибывшим к этому моменту медикам оставалось лишь констатировать смерть мальчика.