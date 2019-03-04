Защищать Марию Лазареву будут в Москве и Вашингтоне

Как сообщают «Новые известия», Мария Лазарева является успешной бизнес-леди. Она окончила МГУ и магистратуру Пенсильванского университета. У Лазаревой двадцатилетний опыт в инвестициях и консалтинге, она специализируется на развивающихся рынках, слиянии и поглощении. Предпринимательница работала в разных частях света: В Америке, Европе, Азии. Однако своего гражданства она не меняла.
Лазарева в 2006 году открыла в Кувейте компанию KGL Investments, оборот которой со временем возрос до 100 миллионов долларов и выше, а сама компания стала полноценным логистическим узлом.
Одна из экс-сотрудниц KGL Investments в 2011 году была уличена в присвоении полумиллиона долларов у компании. При этом она начала ложно обвинять в шпионаже в пользу другого государства Лазареву.
Весной 2017 года россиянку обвиняют в хищении, затем, в ноябре, арестовывают. Позднее её отпускают под залог, с условием подписки о невыезде из Кувейта. Это требование было связано с обвинениями в шпионаже. По данному поводу суд так и не принял никаких решений. Основное обвинение Лазаревой заключалось в содействии растратам госсредств в 2013-2016 годах.
В мае 2018 года состоялся суд по делу против россиянки со множеством нарушений. Обвиняемой полностью ознакомиться с материалами дела так и не дали: 20 из 30 тысяч страниц документа не было переведено ни на русский, ни на английский языки. Адвокаты Лазаревой не успели собрать все аргументы в её защиту за 15 дней - срок, который является минимальным между слушаниями. На суде было запрещено вести перекрестный допрос свидетелей со стороны обвинения, а также задавать им любые вопросы. Уличенная ранее в хищении средств бывшая сотрудница KGL была главным свидетелем, однако на суд так и не явилась.
Уже год Лазарева находится в тюрьме Кувейта, условия содержания в которой - достаточно жесткие. За все это время с материалами дела её так и не ознакомили. Причиной этого адвокат предпринимательницы Екатерина Духина называет вероятность раскрытия информации о наличии в деле лишь административных вопросов, которые обычно решаются в арбитраже.
Юрист в правовой сфере из Великобритании Лорд Карлайл подчеркивает, что заключение Лазаревой в тюрьму является чудовищной ошибкой. Он отметил, что дело против неё сфабриковано и имеет политическую подоплеку. Из Великобритании в Кувейт направлена петиция в защиту женщины.
Эксперты «Новых известий» предполагают, что мотивы дела, скорее всего, кроются в недобросовестной конкурентной борьбе. Лазареву просто вытеснили с рынка с помощью своего авторитета представители суннитской семьи, являющиеся владельцами конкурирующей с KGL компании Agility. За KGL стоит семья шиитов, которую в стране представляет только треть населения. Противостояние компаний усилилось после выигрывания KGL тендеров на логистические услуги в Министерстве обороны.
Дело сегодня Лазаревой приобрело международные масштабы. За неё вступаются представители США. Сын 41 президента США Джорджа Буша Нейл Буш планировал визит в кувейтскую тюрьму, однако к обвиняемой его не пустили. Экс-глава ФБР Луис Фри также выступил с докладом о нарушениях в деле против россиянки.
Поэтому неудивительно, что участия в судьбе Лазаревой ждут и от представителей России. Ожидается, что на встрече с главой Кувейта данный вопрос поднимет Сергей Лавров. Не исключается, что проблема дойдет и до президента России Владимира Путина, который известен своей непримиримой политикой защиты преследуемых по политическим и бизнес-мотивам граждан страны.