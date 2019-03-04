Защищать Марию Лазареву будут в Москве и Вашингтоне

В мае 2018 года состоялся суд по делу против россиянки со множеством нарушений. Обвиняемой полностью ознакомиться с материалами дела так и не дали: 20 из 30 тысяч страниц документа не было переведено ни на русский, ни на английский языки. Адвокаты Лазаревой не успели собрать все аргументы в её защиту за 15 дней - срок, который является минимальным между слушаниями. На суде было запрещено вести перекрестный допрос свидетелей со стороны обвинения, а также задавать им любые вопросы. Уличенная ранее в хищении средств бывшая сотрудница KGL была главным свидетелем, однако на суд так и не явилась.